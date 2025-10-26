Piera Maggio e Piero Pulizzi nel giorno del compleanno di Denise Pipitone: “Arrivano ancora segnalazioni”

Oggi Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva appena quattro anni, compirebbe 25 anni e i suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, hanno voluto ricordarla e parlare di lei in televisione, ospiti della trasmissione di Canale5 Verissimo.

Sono ventuno anni che non hanno più notizie della figlia scomparsa dalla Sicilia, ma i suoi genitori non si sono mai arresi all’idea di poterla riabbracciare. Dal punto di vista processuale non ci sono novità, ma Piera Maggio ha detto che invece le segnalazioni continuano ad arrivare dopo tutto questo tempo. “Arrivano quotidianamente segnalazioni, le valutiamo tutte per capire se possa essere Denise o meno. Vanno selezionate, ma tanti si impegnano per aiutare nelle ricerche. Un paio di anni fa è arrivata una segnalazione importante, spesso non ne parliamo, stiamo con i piedi per terra, abbiamo sofferto abbastanza e non vogliamo illuderci”, così la mamma.

“Ogni compleanno è una tristezza, un compleanno senza la festeggiata è molto doloroso, speriamo in un giorno in cui tutto sarà finito e potremo festeggiare con lei”, ha ammesso la donna, che con il compagno spera ancora che la figlia sia viva. “Aspettiamo il ‘miracolo’ – ha aggiunto il padre -, il giorno che verrà a suonare davanti casa e dirà ‘mamma, papà, sono qua’”.

Piera Maggio e Piero Pulizzi hanno raccontato anche degli anni di Denise prima del sequestro, e della bambina che spesso chiamava suo padre “Giovanni”, non sapendo si trattasse di lui (all’epoca Piera Maggio era sposata con Tony Pipitone, da cui la bimba ha preso il cognome, ma il padre biologico è Pulizzi).

“L’ho saputo tramite una telefonata – ha detto Pulizzi ricordando il giorno della scomparsa della figlia – l’ultima volta che ho visto Denise è stata quella stessa mattina, ci siamo mandati dei baci”. Dopo la scomparsa di Denise Pipitone è finita a processo Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba in quanto figlia di Piero Pulizzi: accusata di concorso in sequestro di minorenne, è stata poi assolta per insufficienza di prove. Piero Pulizzi ha raccontato di non avere ormai da anni rapporti con le sue figlie: “Noi accettiamo cosa è emerso dai processi ma noi abbiamo sempre lo stesso pensiero”, hanno detto i genitori.

Nei giorni scorsi è stato reso noto l'ultimo "age progression" della bambina, una ricostruzione al computer che ipotizza come potrebbe apparire oggi, da adulta, Denise. L’immagine, realizzata da una specialista statunitense utilizzando anche i tratti dei genitori, è stata pubblicata sui canali ufficiali insieme a un appello alla massima condivisione.