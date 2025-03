video suggerito

L'indagine su Denise Pipitone non verrà riaperta, il padre Tony: "Amareggiato, ma andrò avanti" Non verrà riaperta l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. La Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura del caso presentata dal padre legale della bambina, Tony Pipitone.

A cura di Susanna Picone

La Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini sul caso di Denise Pipitone che era stata presentata da Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre non biologico della bambina scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Non sarebbero stati presentati nell'istanza elementi nuovi da giudicare la riapertura del caso secondo quanto valutato dagli inquirenti. L'ultima inchiesta riguardante la scomparsa di Denise Pipitone era stata archiviata dal gip su richiesta della Procura di Marsala.

"Sono parecchio amareggiato nel leggere pubblicamente la notizia su un giornale quando lo stesso non è stato avvisato prima dalla Procura di Marsala e nemmeno il mio legale Luisa Calamia – ha commentato Tony Pipitone in un post sui social – anzi aspettavamo delle risposte, che ad oggi non hanno provveduto in forma privata a farci sapere, se non a sentirci dire che stavano lavorando e valutando le relazioni da me stesso depositate insieme appunto al mio avvocato”.

Così continua l’uomo che ha cresciuto la piccola Denise: "Adesso vedremo di capirne di più. Una cosa è sicura: andrò avanti, sempre, grazie all'aiuto di chi sta lavorando ininterrottamente da più di un anno, ma soprattutto è normale che una Procura invece di avvisare il diretto interessato nonché padre della figlia scomparsa, avvisi la stampa per comunicare la decisione? Secondo me non è normale e non solo secondo me”.

Tony Pipitone è l'ex marito della madre di Denise (il padre biologico della bambina è Piero Pulizzi, attuale compagno di Piera Maggio) e come lei da ormai 20 anni chiede di sapere la verità su quanto accaduto alla figlia, scomparsa quando aveva solo quattro anni. Il caso della bambina siciliana resta uno dei più grandi misteri della cronaca del nostro Paese e il processo per sequestro di persona si è chiuso senza responsabili.