Denisa Maria Adas scomparsa a Prato da tre giorni, attivate le ricerche: "Familiari temono sia in pericolo" Di Denisa Maria Adas, 30enne di origini rumene, non si hanno notizie da tre giorni e i familiari della donna scomparsa a Prato temono per la sua incolumità. A diffondere sui social la notizia sono stati l'Associazione Penelope Toscana Odv e il Comitato scientifico per la ricerca degli scomparsi.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Denisa Maria Adas, 30 anni.

Di Denisa Maria Adas, 30enne di origini rumene, non si hanno notizie da tre giorni e i familiari della donna scomparsa a Prato temono per la sua incolumità.

A diffondere sui social la notizia sono stati l'Associazione Penelope Toscana Odv e il Comitato scientifico per la ricerca degli scomparsi.

A quanto si apprende, la donna risiede a Roma ma da qualche giorno era ospite in un residence nella città toscana, in via Ferrucci. È da qui che sarebbe scomparsa. L'ultimo contatto telefonico con la famiglia risalirebbe alle 23 di giovedì 15 maggio.

Al momento i due cellulari della 30enne risultano spenti e quindi non localizzabili. Secondo quanto si legge nei post diffusi du Facebook dalle due associazioni, l'auto della donna, una Fiat 500 rossa, è stata trovata in un parcheggio non lontano dal residence dove aveva trascorso gli ultimi giorni.

"Stiamo cercando Denisa Maria Adas, 30enne di Roma. Era da qualche giorno a Prato. La sua auto, una Fiat 500 rossa, è stata ritrovata parcheggiata in zona Ferrucci, sembra sia ferma li dal 15 Maggio. La famiglia è molto preoccupata. Per segnalazioni il 112 o l'associazione", si legge nel post condiviso da Penelope Toscana Odv.

Denisa Maria Adas ha occhi e capelli lunghi neri, è alta un metro e 55 e pesa circa 58 chili. Tra i segni particolari un tatuaggio molto esteso sulla spalla e il braccio destro e una scritta sulla spalla sinistra.

"Sua madre, io e i nostri amici temiamo che possa essere in pericolo, purtroppo non abbiamo sensazioni positive a riguardo. – ha detto un'amica – Questo silenzio prolungato non è da lei. È sempre in contatto con la madre e con noi".

Come riportano i quotidiani locali, la madre della 30enne avrebbe presentato una denuncia di scomparsa ai Carabinieri e la Prefettura di Prato ha detto che da ieri, sabato 17 maggio, è stato attivato il Piano provinciale per le persone scomparse che coinvolge il Volontariato e la Protezione civile.

Chi avesse notizie utili al rintraccio può chiamare il 112, contattare Penelope Toscana oppure il numero il 3881894493, del Comitato ricerca scomparsi.