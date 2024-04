Dengue, aumentano i casi in Italia: contagiata all’estero coppia di Perugia, al via disinfestazione

video suggerito

Aumentano i casi di Dengue anche in Italia. Gli ultimi sono stati registrati nel comune di Magione, a Perugia, come ha reso noto il sindaco, Giacomo Chiodini, attraverso la proprio pagina Facebook. Si tratta di una coppia che ha contratto la patologia all'estero.

"Il contagio – spiega – è avvenuto all'estero oltre 15 giorni fa. Lo stato di salute della coppia – residente in una zona molto remota del territorio – è buono, anche se sono presenti sintomi e le analisi effettuate hanno individuato la presenza del virus". Venerdì sera – ha annunciato – sarà eseguita "una disinfestazione straordinaria nella zona di Borgogiglione per abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell'infezione".

Il primo cittadino ha anche precisato che "la disinfestazione avverrà il giorno 05/04/2024 in via Col Di Selva nella frazione di Borgogiglione dalle 19 alle 21. Seguirà anche un trattamento specifico per il controllo delle larve nei giorni successivi limitato ai soli tombini. Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 1 che ha segnalato il caso".

Sempre il sindaco di Magione ha ricordato che questa "è una malattia infettiva tropicale trasmessa da zanzare tigre del genere Aedes. Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo. In una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita. La prevenzione si ottiene mediante l'eliminazione delle zanzare e del loro habitat per limitare l'esposizione al rischio di trasmissione: le zanzare tigre sono infatti l'unico possibile vettore di trasmissione da uomo a uomo".

Quelli di Perugia sono gli ultimi casi confermati di Dengue, dopo quelli arrivati da Lombardia e Veneto. "In Italia registriamo un leggero aumento dei casi di infezione dengue, ma questo era ampiamente previsto poiché, con la bella stagione, aumentano gli spostamenti anche verso il Centro e Sud America, dove l'infezione è altamente presente. Di conseguenza, i casi sono lievemente cresciuti anche da noi, ma sono tutti casi di importazione", aveva spiegato l'infettivologo Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia antinfettiva e direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino Irccs di Genova.