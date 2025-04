video suggerito

Delitto di Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi: la decisione del Tribunale di Sorveglianza Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. Dovrà tornare la sera a Bollate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

221 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale.

Dovrà tornare la sera nel carcere di Bollate. I giudici hanno accolto la richiesta dei legali di Stasi di concedergli la semilibertà. La Procura Generale aveva dato parere negativo a causa di un'intervista rilasciata dal 41enne al programma ‘Le Iene‘ nei giorni scorsi.

A quanto si era appreso, l'intervista sarebbe stata registrata durante un permesso premio dal carcere di Bollate ma Stasi non avrebbe chiesto un'autorizzazione specifica per il colloquio mandato in onda in tv. Ricordiamo che Stasi, già da qualche tempo, lavora all'esterno del carcere come contabile. A breve dovrebbe finire di scontare la pena.

Il Direttore della Casa Circondariale di Bollate, Giorgio Leggieri, aveva replicato: "L'intervista che il detenuto ha rilasciato alla trasmissione Tv Le Iene, andata in onda il 30 marzo del 2025 è stata registrata durante il permesso premio in data 22 marzo 2025 e non si sono rilevate, pertanto, infrazioni alle prescrizioni".

La semilibertà è regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.

Le indagini sul delitto di Garlasco sono state riaperte alcune settimane fa. All'inizio del mese di marzo è stato notificato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima. L'uomo era già stato indagato, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate: ora si indaga nuovamente per omicidio in concorso.

Nei giorni scorsi si è svolta la prima udienza sull'incidente probatorio richiesto dalla Procura per eseguire nuovi accertamenti su oggetti che "non sono mai stati sottoposti ad analisi genetica o hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo, potendo tuttavia ora essere utilmente sottoposti a indagine genetica alla luce dell'incremento della sensibilità analitica raggiunta dai più recenti kit commerciali di caratterizzazione del profilo di dna e della più evoluta strumentazione di laboratorio, non essendo poi, evidentemente, mai stati comparati con il dna dell'attuale indagato".