Decidono di rientrare dalle ferie per curare la figlia, bimba di 8 mesi muore durante la vacanza in Sardegna

Una bimba di 8 mesi affetta da una malattia genetica grave e rara è deceduta mentre era in auto con i genitori, di ritorno da una vacanza in Sardegna. La mamma e il papà avevano deciso di tornare prima dalle ferie per sottoporre la neonata ad accertamenti ospedalieri.

Una bimba di 8 mesi è morta sull'auto dei genitori mentre raggiungevano il porto di Porto Torres per imbarcarsi sul traghetto che dalla Sardegna, dove si trovavano in vacanza, li avrebbe riportati a Torino, la città nella quale vivono.

Una tragedia che ha colpito una giovane mamma e un giovane papà. La piccola era purtroppo affetta da una rara malattia genetica e le sue condizioni di salute, già precarie, si sarebbero ulteriormente aggravate durante la vacanza in Sardegna con i genitori.

I familiari hanno consultato i medici per capire come comportarsi e di comune accordo hanno deciso di rientrare a casa in anticipo per sottoporre la figlia a controlli accurati nel centro che la seguiva dalla diagnosi della malattia rara. Al momento dell'inaspettata tragedia, la famiglia stava percorrendo in automobile la strada statale 131, all'altezza di Macomer, per raggiungere il porto. Su quella strada, i due coniugi si sono accorti che la bimba, seduta sul seggiolino del sedile posteriore, non respirava.

La coppia si è fermata in una piazzola di sosta nel tentativo di prestare soccorso alla neonata e ha allertato il 118 che si è presentato in poco tempo con l'ambulanza e l'elisoccorso per salvare la vita alla bimba. Con i medici è arrivata anche la polizia del commissariato di Macomer.

Per la minore purtroppo non vi è stato nulla da fare e i medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bimba. Sul corpicino della neonata è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte e le dinamiche dell'accaduto. La salma della piccola è stata trasferita all'ospedale in attesa dell'esame. Anche i familiari della neonata si tratterranno in Sardegna in attesa di poter riportarla a casa per darle degna sepoltura e per organizzare le esequie.