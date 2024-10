video suggerito

Davide Violin disperso per maltempo in Liguria: ricerche continuano ma è ancora allerta meteo Il 62enne ristoratore genovese è disperso da ieri pomeriggio dopo essere stato travolto con la sua auto da uno smottamento sulle alture di Arenzano durante il maltempo che ha colpito la Liguria. Davide Violin è stato travolto in località Terralba durante l’esondazione del rio Lissone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano anche oggi le ricerche di Davide Violin, il 62enne ristoratore genovese disperso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano durante il maltempo che ha colpito la Liguria sabato. Ricerche rese difficili dalla situazione meteo in zona dove ancora oggi, domenica 27 ottobre, è allerta meteo arancione su gran parte della regione fino alle 14.

Secondo quanto ricostruito finora, il ristoratore sarebbe stato travolto insieme alla sua auto, in località Terralba, durante l’esondazione del rio Lissone. Nelle scorse ore i soccorritori hanno rinvenuto anche la sua vettura accartocciata, che era stata travolta dall’acqua, ma di lui non è stata trovata nessuna traccia. Col passare delle ore le speranze di ritrovare Davide Violin si affievoliscono sempre di più ma le operazioni di vigili del fuoco, con diverse squadre e sommozzatori, vanno avanti dopo la sospensione notturna. Con loro anche la Capitaneria, per le ricerche in mare e in elicottero, la protezione civile e le forze dell’ordine.

Secondo il racconto della moglie, l'assessore all'ambiente del Comune di Arenzano Lucia Ferrari, l’uomo ha telefonato durante la violenta ondata di maltempo e inviato anche una foto ma poi è scomparso e non risponde più. Secondo quanto ricostruito in base alle diverse testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, durante il violento temporale che ha colpito il ponente genovese, in particolare Varazze, Cogoleto e Arenzano, alcune auto sono state inghiottite dal rio Lissone, un affluente del torrente Lerone, e sono scomparse. Tra queste anche quella di Davide Violin.

Ad Arenzano in quel momento si era formato un temporale autorigenerante. Il 62enne titolare del Tui Bistrot si trovava in via Pecorara quando sarebbe stato travolto da uno smottamento causato dall'esondazione del torrente ingrossato dalle piogge incessanti. Non è chiaro se Violin fosse uscito di casa per spostare la propria auto o per recarsi al lavoro. Per cercare l’uomo sono stati inviati anche elicotteri e droni.

Intanto il maltempo continua interessare la Liguria ance oggi con una allerta meteo arancione almeno fino alle 14. Anche nella notte numerosi gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo. Nel comune di Mele, nell'entroterra genovese, una frana ha isolato gli abitanti di tre palazzine, evacuati ieri sera. Anche nel Capoluogo Genova alcune frane hanno costretto le autorità a chiudere alcune strade come in via Acquasanta e in via Fiorino.