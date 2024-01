Danilo Fedele trovato morto a Sanremo, si ipotizza l’omicidio: “Forse gettato nel canale da terzi” Il 25enne trovato morto a Sanremo dopo la denuncia per scomparsa avvenuta alla vigilia di Capodanno potrebbe essere stato trasportato sul luogo del ritrovamento del cadavere dopo la morte. Al momento si indaga per omicidio a carico di ignoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo gli inquirenti, Danilo Fedele, scomparso alla vigilia di Capodanno e trovato morto giovedì scorso in un canalone sotterraneo a Sanremo, potrebbe essere stato portato sul luogo del ritrovamento. Il 25enne non sarebbe deceduto lì ed è possibile che il cadavere sia stato trasportato in seguito, a morte già avvenuta. La Procura di Imperia ha aperto un'indagine per omicidio. Non sono state trovate tracce di violenza sul corpo del giovane e per il momento, l'apertura dell'indagine per omicidio resta "un'iscrizione tecnica", finalizzata a compiere tutti gli accertamenti del caso.

L'inchiesta resta per il momento a carico di ignoti. Non si esclude che nella morte di Fedele sia coinvolta una terza persona, ma per il momento si tratta solo di un'ipotesi. La pista sembrerebbe però supportata dalle ultime evidenze investigative raccolte dalla polizia: all'abitazione sono stati apposti i sigilli e sono state messe a verbale diverse testimonianze, tra cui quella di una cassiera di un supermercato dove il giovane era solito fare la spesa. Alle 3 di notte del 30 dicembre scorso, il ragazzo sarebbe stato visto chattare con un'amica, ma da allora si sono perse le sue tracce.

Il 25enne era quindi stato dato per scomparso con regolare denuncia presentata in commissariato e giovedì, il corpo senza vita è stato rinvenuto nel canalone. Determinanti per le indagini anche le immagini della telecamera di sicurezza della zona. Le riprese saranno acquisite dalle forze dell'ordine e sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Attraverso le immagini, chi indaga vuole capire se il 25enne si sia allontanato per l'ultima volta da casa da solo o in compagnia di qualcuno. Altro dettaglio che le forze dell'ordine vogliono chiarire, è quello dell'eventuale trasporto del corpo in auto. Per accedere al canale, infatti, è possibile proseguire in auto solo fino a un certo punto, percorrendo una piccola discesa poi chiusa da una sbarra che però può essere facilmente sollevata.