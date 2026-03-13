Daniela Zinnanti, il video che incastra l’ex Santino Bonfiglio: esce dalla casa col coltello in mano

C'è un video a incastrare santino Bonfiglio l'uomo reoconfesso del femminicidio della ex Daniela Zinnanti avvenuto nella serata di lunedì scorso 9 marzo a Messina. Il filmato, registrato dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del palazzo in cui si è consumato l'omicidio, ha immortalato il momento Esatto in cui il 67enne esce dell'edificio impugnando ancora il coltello che poco prima aveva usato per uccidere la cinquantenne.

Il video è stato acquisito dalla polizia nelle ore immediatamente successive al delitto e ha permesso di inchiodare in breve tempo il 67enne messinese che poi ha confessato il delitto, pur sostenendo di non voler uccidere la ex compagna e di aver perso la testa dopo essersi presentato armato di coltello in casa della donna.

"Col coltello ho iniziato a colpirla in diverse parti del corpo ma non volevo ucciderla ho perso il lume della ragione quando ha confessato di avermi tradito" ha sostenuto Bonfiglio che era già agli arresti domiciliari per violenza proprio contro la vittima ed era in attesa di un braccialetto elettronico che però non era ancora arrivato.

"Mi ha massacrato, mi ha puntato anche il coltello alla gola questa volta" aveva denunciato la donna che era stata picchiata in più occasioni ed era finita anche in ospedale nel febbraio scorso con diverse fratture alle costole e un trauma cranico dopo essere stata colpita con calci e pugni.

Una confessione quella dell'uomo che ovviamente andrà verificata anche in base proprio alle prove come il video. Nel filmato infatti si vede il 67enne che esce camminando in maniera tranquilla dal palazzo senza mostrare particolari segnali di inquietudine.

Quel coltello che impugna nel video e che dice di aver portato da casa solo per minacciare e intimidire non uccidere, è stato poi recuperato in un cassonetto non distante dal luogo del delitto. L'uomo aveva detto di non ricordare dove lo avesse gettato ma gli investigatori lo hanno rinvenuto ripercorrendo il suo tragitto registrato proprio dalle telecamere di sorveglianza. Bonfiglio resterà per ora in carcere come stabilito dal gip che ha convalidato il fermo e la custodia cautelare.