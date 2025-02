video suggerito

Daniela Ruggi, test del Dna sui reperti trovati in casa di Domenico Lanza: "Si cerca un profilo genetico" Si continua a indagare sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne sparita nel nulla a settembre a Montefiorino. Saranno svolti i test del Dna sui reperti trovati in casa di Domenico Lanza, amico della giovane, e nell'auto del 66enne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Saranno sottoposti a un esame tecnico irripetibile gli oggetti reperiti nell'automobile di Domenico Lanza, lo "sceriffo" amico della 31enne Daniela Ruggi scomparsa nel nulla il 18 settembre scorso a Montefiorino. È probabile che la giovane si sia allontanata da casa dopo un malore avuto in seguito alla visita degli assistenti sociali, sollecitati dai familiari di Ruggi.

L'ipotesi degli inquirenti è quella di sequestro di persona, sulla quale si continua a indagare. Gli esami sui reperti si concentreranno sull'individuazione di eventuale materiale genetico per capire se sia possibile estrapolarne un profilo, mentre l'esame preliminare ha escluso la presenza di tracce di sangue.

Gli accertamenti sono iniziati ieri nella sede del Ris di Parma e sono state sottoposti a verifiche oggetti raccolti dai militari nell'abitazione di Polinago e nell'auto di Lanza, attualmente unico indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, in casa di Lanza non ci sarebbero tracce ematiche o evidenze di episodi di violenza. L'auto del 66enne è stata posta sotto sequestro. Questa seconda parte prevede un esame più approfondito dei campioni prelevati nell'abitazione e in quella di Daniela Ruggi.

Domenico Lanza è al momento in carcere per detenzione illegale di armi e il reato non è legato alla scomparsa della 31enne di Montefiornino. Nel frattempo c'è attesa per la perizia svolta sul cellulare dell'amico speciale di Daniela, Sossio Varra, uscito recentemente dal carcere dove era finito per altri reati. Secondo il suo legale, da un primo esame non sarebbero emersi elementi importanti come chiamate, messaggi o scambi di foto con Ruggi. Il cellulare sarebbe stato però in dotazione a Sossio solo dall'ottobre dello scorso anno, poco tempo dopo la scomparsa di Daniela.