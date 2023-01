Dalla diocesi di Rovigo un corso per i single per ritrovare la fiducia nell’amore: “Anche Gesù lo era” Un corso dedicato ai single che hanno perso la fiducia nell’amore. È questa l’iniziativa della diocesi di Rovigo che non si pone l’obiettivo di creare nuove coppie ma di dare nuova forma all’amore.

Nessun tinderdate o speedate per incontrare l'anima gemella, ma un modo per ritrovare la fiducia nell'amore. È questo l'obiettivo che si è posto la diocesi di Rovigo quando ha decido di lanciare la singolare iniziativa dedicata ai single, a quelle persone che, per i motivi più diversi, non hanno un partner ma che soprattutto, hanno perso fiducia nella possibilità di trovare unə compagnə di vita.

E allora chiunque abbia un'età compresa tra i 35 e i 55 anni può partecipare al corso "Single, nati per amare" che ha scelto Lendinara, in provincia di Rovigo, come luogo in cui muovere i primi passi. A raccontarlo, nella sua essenza, ci pensano i frati cappuccini che ospitano l'evento nella loro struttura, chiarendo innanzitutto che non si tratta di un modo per stigmatizzare chi è single, anzi.

“È bello essere single – spiegano dalla diocesi di Rovigo – la mia vita ha significato e valore anche così, Gesù era single, forse il più famoso di tutti. Lo era anche se in maniera molto speciale”. La serie di incontri iniziata lo scorso 12 dicembre e che proseguirà fino a maggio di quest'anno, vede la partecipazione al momento di 15 persone, cinque uomini e sei donne e precede un apericena e poi la lettura del Vangelo.

Un'iniziativa fortemente voluta da don Christian Malanchin che guida la pastorale della Famiglia e che insieme con il corso per fidanzati dedicato alle coppie che vogliono sposarsi, si occupa anche di percorsi con persone separate o divorziate. “Superare i trent’anni e rimanere ancora da soli, senza aver trovato l’anima gemella oppure aver vissuto una lunga storia d’amore e la convivenza finisce amaramente, si è pieni di sfiducia nel futuro – spiega – nella nostra provincia di Rovigo, il numero dei single supera ormai quello dei matrimoni”.

L'obiettivo però non è quello di formare nuove coppie ma dare nuova speranza a chi l'ha persa, dando la possibilità di costruire nuove forme di amore, che siano quelle verso il prossimo, verso se stessi o unə compagnə di vita.