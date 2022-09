Da sabato 1 ottobre stop alle mascherine sui mezzi pubblici: dove resterà l’obbligo Dal 30 settembre decade l’obbligo di uso della mascherina sui mezzi pubblici, compresi treni, navi bus. Proroga di un mese per quanto riguarda il provvedimento nelle strutture sanitarie.

Sa sabato 1 ottobre potremo dire addio alle mascherine sui mezzi pubblici, dai bus alle metro e alle navi.

A partire dal 30 settembre, infatti, decade l'obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale, simbolo delle pandemia di Covid-19, dal momento che sarebbe stato necessario un decreto firmato dal presidente del Consiglio, che però non è arrivato.

Diverso, invece, il caso delle strutture sanitarie: per l'ingresso in Rsa, ospedali e ambulatori la mascherina resterà ancora obbligatoria e nelle prossime ore arriverà una ordinanza ad hoc per la proroga di un mese.

Dove non sarà più obbligatorio usare le mascherine

Dunque, da sabato non sarà più obbligatorio l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici.

Rientrano in questa categoria navi e traghetti, i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale (come gli Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), gli autobus adibiti al trasporto di persone e al noleggio con conducente, i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

La proroga nelle strutture sanitarie

È invece arrivata l'ufficialità della proroga di un mese dell'obbligo di utilizzare le mascherine per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA. È questa, secondo quanto si apprende, la decisione del governo.

Quali sono le restrizioni Covid ancora in vigore

Tuttavia, anche se la maggior parte delle misure anti contagio sono ormai state superate, restano alcune restrizioni.

Per i luoghi di lavoro resta in vigore fino al 31 ottobre un protocollo secondo cui "il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo" e che prevede in alcuni casi la misurazione della temperatura all'entrata e l'uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento.

Fino al 31 dicembre, infine, sarà richiesto il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.