Cuginetti di 6 e 10 anni investiti in strada davanti alla pizzeria a Ferrara: gravissimi Il terribile incidente stradale nella prima serata di sabato in località a Gallo, frazione del comune di Poggio Renatico. La scena si è consumata davanti a decine di persone e clienti che in quel momento affollavano il locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due bambini, due cuginetti di 6 e 10 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni dopo essere stati investiti in strada da un’auto di passaggio nel Ferrarese. Il terribile incidente stradale nella prima serata di ieri, sabato 16 marzo, in località a Gallo, frazione del comune di Poggio Renatico. Il terribile impatto poco prima delle 20 lungo la via principale del paese, davanti a un locale che si trova lungo la strada a grande scorrimento che da Gallo conduce a Malalbergo.

Per motivi ancora da accertare, i due piccoli sono stati investiti da una vettura guidata da una donna e sbalzati violentemente sull’asfalto mentre attraversavano la strada, davanti a un locale di pizza e Kebab, che in quel momento era affollato di persone. Uno dei due piccoli sarebbe stato trascinato per alcuni metri sul cofano prima che l’auto si fermasse. La donna al volante della Fiat Panda è rimasta illesa e si è fermata per prestare soccorso. La scena si è consumata davanti a decine di persone e clienti che in quel momento affollavano il locale, compresi i parenti dei piccoli che vivono proprio in zona.

Immediati i soccorsi ai due piccoli e la richiesta di intervento sanitario al 118. Sul posto sono accorse in poco tempo ambulanze, auto medica e sanitari di primo soccorso che hanno dovuto stabilizzare i due minori prima di trasportarli d’urgenza in ospedale. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che è giunto poco dopo sul posto atterrando nei pressi.

Leggi anche Tragedia in stazione a Falconara, uomo investito da treno in transito davanti ai viaggiatori in attesa

Le condizioni più gravi sono quelle del bimbo più grande, portato in elicottero direttamente all’ospedale Maggiore di Bologna. Il più piccolo invece è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara. Le condizioni di entrambi però sono gravi e per questo ricoverati in Rianimazione.

Sulla dinamica del terribile incidente stradale indagano ora i carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze dei presenti e dell’automobilista coinvolta.