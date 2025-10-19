Attualità
Crolla un muro e travolge tre fratellini che giocano a Gioia Tauro: grave un gemellino di 8 anni

Il grave incidente nel pomeriggio nel quartiere Fiume nel comune calabrese: un muro di contenimento è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di otto anni e il loro fratello di tredici. Uno dei piccoli, in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso a Messina. Indagini in corso sulle cause del cedimento.
Un pomeriggio di gioco si è trasformato in tragedia a Gioia Tauro, nel quartiere Fiume, alla periferia della città reggina. Tre fratelli – due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore di tredici – sono rimasti gravemente feriti dopo il crollo improvviso di un muro di contenimento. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini stavano giocando in un cortile adiacente alla loro abitazione quando la struttura, forse già compromessa, ha ceduto di colpo, travolgendoli senza lasciar loro il tempo di mettersi in salvo.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. I piccoli erano a terra, feriti e spaventati, mentre i familiari e i vicini tentavano di aiutarli. Immediato l’intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, uno dei gemellini, colpito con maggiore violenza dal crollo, è stato giudicato in condizioni critiche: presentava fratture multiple e un trauma cranico. È stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Messina, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Gli altri due fratelli, pur feriti, non sarebbero in pericolo di vita e sono stati ricoverati all’ospedale spoke di Polistena, dove restano sotto osservazione.

Gli inquirenti stanno cercando di capire le cause del cedimento. L’area del crollo è stata posta sotto sequestro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona per evitare ulteriori rischi. Si indaga per accertare se il muro fosse stato costruito regolarmente o se versasse da tempo in condizioni precarie. Le verifiche tecniche serviranno anche a stabilire se le recenti piogge possano aver contribuito al cedimento.

