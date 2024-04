video suggerito

Crolla tetto di un casolare, morti due ragazzini di 14 e 15 anni a Nuoro: stavano giocando La tragedia oggi lunedì 1 aprile alla periferia della città di Nuoro dove i due ragazzini stavano giocando all’interno di un casolare diroccato assieme ad altri amici che invece si sono salvati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi luendì 1 aprile a Nuoro, due ragazzini di 14 e 15 anni sono morti quando il tetto di un casolare diroccato è crollato alla periferia della città travolgendoli. Dalle prime notizie, pare che i due ragazzini stessero giocando all'interno dell'edificio assieme ad altri amici che invece non sono stati coinvolti dal crollo e si sono salvati. L’allarme sarebbe stato dato dalla madre di una delle due vittime. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale comando provinciale con il personale medico del 118 e le forze dell’ordine ma per i due ragazzini purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la serata di Pasquetta nella zona del carcere di Badu ‘e Carros, alla periferia della cittadina sarda. Stando a una primissima ricostruzione dei fatti, i due amichetti erano nei pressi dell’edificio diroccato per giocare e pare fossero entrati all'interno del rudere di via Pasquale Dessanay quando il solaio è crollato improvvisamente e li ha schiacciati. Dopo l'allarme alla centrale operativa di emergenza, sul posto sono confluiti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma ogni sforzo per salvare i due minori è stato vano.

I pompieri hanno dovuto liberare il casolare dalle macerie dai detriti per estrarre i due minori che però purtroppo erano già morti. La Centrale Operativa del 118 di Sassari ha inviato sul posto l'ambulanza medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base di Oliena ma i sanitari hanno solo potuto accertare il decesso dei due adolescenti. Le operazioni sono andate avanti fino a tarda sera. Dopo il recupero dei corpi dei due ragazzini, il magistrato di turno che è stato informato dei fatti ha disposto la rimozione delle salme e il loro trasferimento all'ospedale San Francesco di Nuoro in attesa dell'autopsia che probabilmente sarà disposta nelle prossime ore.

Leggi anche Sequestrano un uomo e lo torturano per 12 ore per divertirsi, fermati due adolescenti di 15 e 16 anni

Sul posto anche i carabinieri di Nuoro e la polizia che hanno avviato le prime indagini per ricostruire e accertare l'accaduto che ha portato alla tragedia. Il casolare dove si è consumata la tragedia di questa sera si trova all’interno di un ex deposito di materiali edili in disuso ed era malmesso da tempo.