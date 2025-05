video suggerito

Crolla solaio nel convento in ristrutturazione: operai estratti dalle macerie a Padova, sono gravi Il crollo nella mattinata di oggi, lunedì 26 maggio, nell’edificio di un ex convento nel centro di Padova che era in ristrutturazione. Sarebbero crollati improvvisamente il solaio del secondo e del terzo piano della struttura, trascinando nel vuoto i due uomini che lavoravano in zona. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente sul lavoro oggi a Padova dove il crollo di un solaio ha causato il ferimento grave di due operai impegnati in un cantiere edile in via Santa Eufemia. Il crollo nella mattinata di oggi, lunedì 26 maggio, nell’edificio di un ex convento nel centro di Padova che era in ristrutturazione. Per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbero crollati improvvisamente il solaio del secondo e del terzo piano della struttura, trascinando nel vuoto i due uomini che lavoravano in zona.

Dopo l’allarme, lanciato dai colleghi dei feriti intorno alle 11.30, sul posto sono accorsi in poco tempo i vigili del fuoco che hanno estratto i due operai dalle macerie della struttura affidandoli poi alle cure dei sanitari del 118. I due lavoratori sono stati stabilizzati dal personale del Suem e quindi trasferiti con le ambulanze al vicino ospedale cittadino dove sono stati ricoverati in gravi condizioni. Dopo gli accertamenti clinici, i medici avrebbero comunque escluso il pericolo di vita.

Sul posto stanno lavorando diverse squadre vigili del fuoco per transennare e mettere in sicurezza il cantiere dove si è registrato il crollo per evitare un ulteriore cedimento della struttura. Sul luogo dell’accaduto accorsi anche i tecnici dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro e la Polizia di Stato. A loro spetterà il compito di ricostruire i fatti che hanno portato all’incidente ed eventuali mancanze nei sistemi di sicurezza del cantiere edile.