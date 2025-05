video suggerito

Crolla palazzina in ristrutturazione in Salento, 4 operai travolti e feriti: estratti dai pompieri Il grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 5 maggio, in via Ronchi a Magliano di Carmiano, in provincia di Lecce. Quattro le persone coinvolte dal crollo parziale dello stabile, tutti lavoratori della ditta edile che stavano operando sul posto ed estratti vivi alle macerie. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Una palazzina in ristrutturazione è crollata improvvisamente oggi a Magliano, frazione del comune di Carmiano, in provincia di Lecce, travolgendo alcuni operai che erano al lavoro. Quattro le persone coinvolte dal crollo parziale dello stabile, tutti lavoratori della ditta edile che stavano operando sul posto. I quattro fortunatamente sono stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco accorsi sul posto e consegnati i sanitari del 118, anche loro accorsi sul posto.

Il grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 5 maggio, in via Ronchi a Magliano di Carmiano. Drammatica la scena che si è presentata ai primi soccorsi giunti sul posto. Un’intera stanza infatti era collassata facendo cadere anche una parete esterna che è letteralmente crollata in strada, colpendo lo stesso furgone degli operai al lavoro. Fortunatamente in quel momento in strada non transitavano altre persone e nessun altro è rimasto coinvolto o ferito.

I quattro operai colpiti sono stati trasportati con le ambulanze in ospedale con ferite di varia natura ma, secondo le prime notizie, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Al momento del crollo all’interno dell’edificio si trovavano solo gli operai perché la palazzina era in ristrutturazione. Dopo l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze ma anche i carabinieri e la polizia municipale. La zona è stata transennata e chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

“Il Crollo della palazzina a Carmiano di Lecce durante lavori di ristrutturazione, soccorsi 4 operai feriti, rimasti sotto le macerie. Le squadre proseguono nelle operazioni di messa in sicurezza” hanno spiegato i vigili del fuoco. I militari dell’arma hanno avviato già le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire i fatti.