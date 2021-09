Crolla edificio a Pontremoli dopo un’esplosione: si scava tra macerie alla ricerca di persone Un fabbricato di due piano è crollato questa mattina a Pontremoli (Massa Carrara) in seguito a un’esplosione verificatasi all’inerno dello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco insieme con il personale Usar da Pisa. I cani del nucleo cinofili di Livorno stanno verificando l’eventuale presenza di persone tra le macerie.

A cura di Chiara Ammendola

Un fabbricato di due piano è crollato questa mattina a Pontremoli (Massa Carrara) in seguito a un'esplosione verificatasi all'inerno dello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco insieme con il personale Usar da Pisa. Mentre i cani del nucleo cinofili di Livorno stanno verificando l'eventuale presenza di persone tra le macerie. Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

L'allarme è scattato questa mattina a Filattiera, in provincia di Massa Carrara, quando è stato udito da alcuni residenti un forte boato. Un'esplosione, seguita da un crollo parziale dello stesso edificio. Allertati i vigili del fuoco, sono giunte diverse squadre che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e hanno provato a entrare nella casa di due piani che si trova in via Casello. Le operazioni sono ancora in corso e i pompieri con l'aiuto dei cani stanno cercando di capire se sotto le macerie possa esserci qualcuno: non è stata infatti ancora confermata la presenza di un uomo di 80 anni sotto le macerie, unica persona presente in casa. L'esplosione, da primissime informazioni, pare sia stata innescata da una fuga di gas.