Cristina Pugliese impiccata in casa a Verona, l'amico che l'ha trovata: "Esperienza terribile" Un giovane di origini marocchine domenica era stato invitato a casa a Caldiero dal compagno 40enne di Cristina Pugliese. È stato lui a scoprire il corpo della ragazza in bagno: "Ho aperto la porta chiusa a chiave e l'ho vista. È stato terribile".

A cura di Biagio Chiariello

"Trovare il corpo senza vita di Cristina Pugliese nel bagno di casa è stata un’esperienza terribile". A raccontarlo a L'Arena è l'uomo di origini marocchine che, domenica scorsa, ha fatto la drammatica scoperta in un’abitazione della zona residenziale di Caldiero, a Verona. Era stato invitato lì dal compagno 40enne della vittima, ora indagato dalla procura locale. Cristina è stata trovata impiccata con il tubo flessibile della doccia.

In un primo momento, si è ipotizzato che la 27enne si fosse tolta la vita, ma gli inquirenti hanno deciso di approfondire il caso, aprendo un fascicolo per omicidio volontario. La madre, il padre e il fratello della giovane non credono all’ipotesi del suicidio. Cristina era madre di una bambina di 5 anni, avuta da una relazione precedente; il giorno della tragedia, la piccola si trovava con il padre, un 30enne di origine romena.

L’amico del 40enne ha spiegato che era stato quest'ultimo a invitarlo a casa domenica, dopo averlo incontrato nella mattinata in uno dei bar che frequentano abitualmente a Verona. Una volta nell’abitazione, il giovane marocchino avrebbe chiesto di usare la toilette, accorgendosi però che la porta era chiusa. Recuperata la chiave, ha fatto la sconvolgente scoperta. È stato poi il 40enne a chiamare i soccorsi; l’uomo è attualmente indagato, ma resta in stato di libertà.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Cristina e il compagno si erano conosciuti nel bar dove la giovane lavorava come barista. In pubblico apparivano affettuosi e sereni, ma, secondo quanto riferito dai vicini, i litigi erano frequenti all’interno dell’abitazione.

La procura di Verona dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire elementi decisivi per le indagini. "Saranno le indagini a stabilire cos'è successo," ha dichiarato il sindaco di Caldiero, Marcello Lovato. "Ci troviamo di fronte alla tragica perdita di una giovane vita, e questo deve portarci a rispettare chi resta: i familiari, gli amici e un’intera comunità profondamente segnata da questo grave evento."