Cristina muore travolta da un treno per salvare la sua cagnolina scappata sui binari: “Eva è stata ritrovata” Sabato 30 settembre la 45enne Cristina Maccabei è stata investita da un treno alla stazione di Porto d’Ascoli. Sembra che la donna sia morta nel tentativo di salvare la sua cagnolina, Eva. Scomparso subito dopo l’incidente, l’animale è stato ritrovato pochi giorni fa. A dare la notizia l’associazione “L’amico fedele”: “È tornata fra le braccia di chi non ha perso mai la speranza”.

A cura di Eleonora Panseri

Sabato 30 settembre Cristina Maccabei, 45 anni, originaria di Trevi, in Umbria, ha perso la vita in un tragico incidente. La donna è stata investita da un treno alla stazione di Porto d'Ascoli, intorno alle 12.30.

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini sull'accaduto, sembra che la donna si trovasse in piedi sul marciapiede del binario. Sarebbe quindi finita sulle rotaie per cause ancora da chiarire e sarebbe stata travolta da un convoglio merci che stava transitando nella stazione.

Gli investigatori non hanno escluso alcuna ipotesi ma di recente si sarebbe aggiunta una nuova pista: la 45enne potrebbe essere morta nel tentativo di salvare la sua cagnolina, Eva. Accanto alla donna sono stati infatti ritrovati un guinzaglio spezzato e un trasportino. In più, anche il macchinista del treno aveva confermato subito l'incidente di aver visto l'animale fuggire verso il confine oltre il fiume Tronto, correndo lungo la linea ferrata.

Leggi anche Appicca incendio per rubare l’incasso: il titolare muore per tentare di salvare il negozio dalle fiamme

La famiglia nei giorni successivi aveva fatto denuncia di scomparsa dell'animale e aveva lanciato un appello sui social per ritrovare la cagnolina. Alcuni giorni fa Eva è miracolosamente tornata a casa. A dare la notizia è stata l'associazione L'amico fedele, di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceneo.

"Dopo 13 giorni di ricerche ieri sera Eva è stata ritrovata. Ci sono volute due settimane ma alla fine la piccola è tornata fra le braccia di chi non ha perso mai la speranza. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete aiutato con condivisioni e segnalazioni. Grazie ai familiari e agli amici della proprietaria di Eva", si legge in un post condiviso sulla pagina Facebook dell'associazione sabato 14 ottobre.

La donna deceduta nell'incidente lascia un figlio in giovane età. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti della 45enne.