Cozze richiamate per presenza di cadmio, l’allerta alimentare del Ministero della Salute Riirato dal commercio un lotto delle Cozze cilene sgusciate di Pesquera Landes a causa di un rischio chimico. L’allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

Nuovo allerta alimentare comunicata in data 2 febbraio 2022 sul sito del Ministero della Salute: è stato richiamato un lotto delle Cozze cilene sgusciate di Pesquera Landes per un rischio chimico. Il nome produttore è Soc Pesquera Landes Sociedad Anonima, con sede dello sabilimento a Dalcahue, Decima Region del Los Lagos, in Cile. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Panapesca Spa (importatore), mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 10937. Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 200497, mentre la data di scadenza è il 3 marzo 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 9 kg.

Come detto il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di cadmio che supera i limiti consentiti dalla legge. Il cadmio, utilizzato soprattutto nell’industria delle vernici e delle batterie, è un metallo estremamente tossico (anche più del piombo e del mercurio) che provoca numerose patologie tra cui alcune letali come attacchi di cuore, cancro e diabete. volte sostituisce lo zinco nei complessi metallo-enzimi e molteplici sintomi causati da tossicità da cadmio possono essere condotte di una carenza di zinco indotta da cadmio. Si concentra nei remi, nel fegato in altri organi.

Già nel recente passato abbiamo scritto di richiami analoghi: era successo a luglio con due lotti di calamari congelati dell’azienda MARR Spa di via Spagna 20, a Rimini, dalla ditta Trevisani Pietro Srl e ad aprile con un lotto dei Ciuffi di Calamaro di Nuova Bel Pesca. Chiaramente il consiglio è quello di evitare il consumare delle cozze col numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa.