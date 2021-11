Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 5 novembre: 6.764 contagi su 543.414 tamponi e 51 morti Sono 6.764 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, venerdì 5 novembre, in Italia secondo il bollettino del Ministero della salute, in significativo aumento rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 543.414, con il tasso di positività si attesta all’1,2%, altri 51 i morti. La regione con più casi attualmente è la Lombardia.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora in aumento i nuovi casi Covid-19 in Italia: nelle ultime ne sono stati registrati 6.764, rispetto ai 5.905 contagi di ieri. I morti dell'ultima giornata sono stati invece 51. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 5 novembre appena diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari a 4.795.465, quello dei decessi è di 132.334. I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 543.414, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'1,2%. Gli attualmente positivi sono 90.356, mentre i guariti sono 4.572.775. La regione con più casi attualmente è la Lombardia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.795.465 i contagi Covid-19 registrati in Italia dall'inizio della pandemia. I dati riguardanti l'incremento dei casi è così suddiviso Regione per Regione:

Lombardia: +840

Veneto: +792

Campania +722

Emilia Romagna: +618

Lazio: +716

Piemonte: +386

Sicilia:+466

Toscana: +381

Puglia: +251

Friuli-Venezia Giulia: +410

Marche: +252

Liguria: +118

Calabria: +169

Abruzzo: +143

P.A Bolzano: +177

Sardegna: +96

Umbria: +114

P.A Trento: +81

Basilicata: +20

Molise: +4

Valle d'Aosta: +8

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in totale 543.414 tamponi. Il tasso di positività si attesta all'1,2%.

Leggi anche Perché siamo di fronte a una pandemia di non vaccinati

Ricoveri e terapie intensive

In area medica sono stati registrati +79 ingressi nelle ultime 24 ore per un totale di 3.124 mentre in terapia intensiva i ricoveri di oggi sono 12 in più, rispetto a ieri (395 in totale).

I dati sulla campagna vaccinale in Italia

Sono 90.449.897 le dosi di vaccino anti Covid somministrate finora in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della salute nella giornata di oggi venerdì 5 novembre 2021. Sono 44.987.592 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'83,30% della popolazione over 12, mentre 1.604.507 hanno ricevuto la dose di richiamo (booster).