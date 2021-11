Covid Campania, 722 contagi e 7 morti: bollettino di venerdì 5 novembre 2021 Questi i dati sull’andamento della pandemia in Campania diffusi oggi, venerdì 5 novembre 2021, dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 722 i nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.282 tamponi analizzati in totale. Si registrano, purtroppo, anche 7 decessi.

A cura di Valerio Papadia

Siamo ormai entrati, purtroppo, in quella che è stata già definita come la quarta ondata di questa pandemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi che si sono registrati in Campania sono 722, mentre sono 23.282 i tamponi che sono stati analizzati in totale, tra molecolari e antigenici. Oggi, dunque, il tasso di positività – il valore che esprime il rapporta tra i tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta al 3,1%, in netto aumento rispetto al dato registrato ieri, che era invece del 2,64%, ad ogni modo al di sopra della media nazionale. In Campania, purtroppo, si registrano anche 7 decessi: come precisato, per, quattro di questi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri tre si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Questi i dati sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Campania diramati oggi, venerdì 5 novembre 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, invece, da qualche settimana si stanno osservando dati altalenanti, che tendono però, purtroppo all'aumento: come sottolineato a Fanpage.it dal dottor Giuseppe Fiorentino, a capo della terapia subintensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, i ricoverati sono per la maggior parte persone non vaccinate. Per quanto riguarda i dati di oggi, nelle terapie intensive degli ospedali campani, così come nei reparti di degenza ordinaria Covid, non si segnalano variazione nel numero dei ricoverati nelle ultime 24 ore: 18 le persone in terapia intensiva, 262 quelle in degenza ordinaria. Ecco il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: