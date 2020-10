L'epidemia di coronavirus corre ormai in tutta Italia. Dopo un'estate di relativa tranquillità e l'illusione, da parte di molti, che l'incubo fosse ormai alle spalle i contagi sono tornati a salire vertiginosamente. Nel bollettino comunicato ieri dal Ministero della Salute sono stati registrati 7332 casi (due giorni fa ne erano +5.901), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 372.799. I guariti sono attualmente 244.065 (+2037) e i deceduti sono 36.289 (+43). Secondo l'ultimo report della fondazione Gimbe "nell’ultima settimana si rileva un raddoppio dei nuovi casi, a conferma di un incremento esponenziale che si riflette anche sulla curva di pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva. Inoltre, con il netto aumento dei casi si rendono molto più evidenti le numerose variabilità regionali, oltre che provinciali". Secondo il monitoraggio effettuato da Gimbe tra il 7 e il 13 ottobre si sono registrati 35.204 nuovi casi, ovvero più del doppio rispetto alla settimana precedentemente presa in esame. Se a livello nazionale l'incremento percentuale dei casi totali si attesta al 10,7%, si riscontrano importanti differenze regionali, che vanno dal 4% della Provincia Autonoma di Trento al 30,9% dell'Umbria. Molto diversa è anche la capacità di testing & tracing che le Regioni stanno mettendo in campo. La media nazionale è di 838 casi testati ogni 100mila abitanti, ma si va dai 523 delle Marche ai 1.276 della Toscana.

Questa è la situazione regione per regione al 15 ottobre:

Lombardia

Casi totali: 116.644

Attualmente positivi: 15.218

Ricoverati con sintomi: 645

Terapia intensiva: 64

Isolamento domiciliare: 14.509

Dimessi/guariti: 84.415

Morti: 17.011

Piemonte

Casi totali: 40.041

Attualmente positivi: 6.387

Ricoverati con sintomi: 562

Terapia intensiva: 33

Isolamento domiciliare: 5.792

Dimessi/guariti: 29.467

Morti: 4.187

Emilia Romagna

Casi totali: 38.695

Attualmente positivi: 7.148

Ricoverati con sintomi: 383

Terapia intensiva: 35

Isolamento domiciliare: 6.730

Dimessi/guariti: 27.045

Morti: 27.045

Veneto

Casi totali: 32.973

Attualmente positivi: 7.182

Ricoverati con sintomi: 271

Terapia intensiva: 35

Isolamento domiciliare: 6.876

Dimessi/guariti: 23.565

Morti: 2.226

Lazio

Casi totali: 21.407

Attualmente positivi: 11.063

Ricoverati con sintomi: 937

Terapia intensiva: 85

Isolamento domiciliare: 10.041

Dimessi/guariti: 9.350

Morti: 994

Campania

Casi totali: 20.645

Attualmente positivi: 12.443

Ricoverati con sintomi: 735

Terapia intensiva: 61

Isolamento domiciliare: 11.647

Dimessi/guariti: 7.715

Morti: 487

Toscana

Casi totali: 19.681

Attualmente positivi: 7.427

Ricoverati con sintomi: 229

Terapia intensiva: 46

Isolamento domiciliare: 7.152

Dimessi/guariti: 11.071

Morti: 1.183

Liguria

Casi totali: 16.264

Attualmente positivi: 7.427

Ricoverati con sintomi: 286

Terapia intensiva: 29

Isolamento domiciliare: 2.760

Dimessi/guariti: 11.566

Morti: 1.623

Sicilia

Casi totali: 10.292

Attualmente positivi: 5.187

Ricoverati con sintomi: 447

Terapia intensiva: 49

Isolamento domiciliare: 4.691

Dimessi/guariti: 4.762

Morti: 343

Puglia

Casi totali: 10.164

Attualmente positivi: 4.229

Ricoverati con sintomi: 311

Terapia intensiva: 23

Isolamento domiciliare: 3.895

Dimessi/guariti: 5.317

Morti: 618

Marche

Casi totali: 8.878

Attualmente positivi: 1.537

Ricoverati con sintomi: 64

Terapia intensiva:8

Isolamento domiciliare: 1.465

Dimessi/guariti: 6.349

Morti: 992

P.A. Trento

Casi totali: 6.542

Attualmente positivi: 658

Ricoverati con sintomi: 20

Terapia intensiva: 0

Isolamento domiciliare: 638

Dimessi/guariti: 5.471

Morti: 413

Friuli Venezia Giulia

Casi totali: 5.792

Attualmente positivi: 1.554

Ricoverati con sintomi: 28

Terapia intensiva: 11

Isolamento domiciliare: 5.471

Dimessi/guariti: 3.882

Morti: 356

Abruzzo

Casi totali: 5.446

Attualmente positivi: 1.801

Ricoverati con sintomi: 154

Terapia intensiva: 15

Isolamento domiciliare: 1.632

Dimessi/guariti: 3.156

Morti: 489

Sardegna

Casi totali: 5.417

Attualmente positivi: 2.926

Ricoverati con sintomi: 172

Terapia intensiva: 26

Isolamento domiciliare: 2.728

Dimessi/guariti: 2.323

Morti: 178

P.A. Bolzano

Casi totali: 4.267

Attualmente positivi: 1.118

Ricoverati con sintomi: 54

Terapia intensiva: 3

Isolamento domiciliare: 1.061

Dimessi/guariti: 2.856

Morti: 293

Umbria

Casi totali: 3.749

Attualmente positivi: 1.623

Ricoverati con sintomi: 71

Terapia intensiva: 12

Isolamento domiciliare: 1.540

Dimessi/guariti: 2.035

Morti: 91

Calabria

Casi totali: 2.448

Attualmente positivi: 846

Ricoverati con sintomi: 44

Terapia intensiva: 1

Isolamento domiciliare: 801

Dimessi/guariti: 1.498

Morti: 104

Val d'Aosta

Casi totali: 1.566

Attualmente positivi: 295

Ricoverati con sintomi: 13

Terapia intensiva: 3

Isolamento domiciliare: 279

Dimessi/guariti: 1.125

Morti: 146

Basilicata

Casi totali: 1.075

Attualmente positivi: 504

Ricoverati con sintomi: 35

Terapia intensiva: 0

Isolamento domiciliare: 469

Dimessi/guariti: 534

Morti: 37

Molise

Casi totali: 813

Attualmente positivi: 224

Ricoverati con sintomi: 9

Terapia intensiva: 0

Isolamento domiciliare: 215

Dimessi/guariti: 563

Morti: 26