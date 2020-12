La signora Maria Caldarulo ha 94 anni, vive in una residenza per anziani in Puglia e ripete: "Oggi sono felice". Le hanno appena somministrato il vaccino contro il Covid-19 della Pfizer, nel Vaccine day che si sta svolgendo in tutta Europa. La donna è ospite della casa di riposo Rssa Villa Giovanna di Bari, e questa mattina è stata la prima anziana a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Nel giorno in cui inizia ufficialmente la somministrazione, a fare il vaccino sono perlopiù medici, operatori sanitari, personale che lavora negli ospedali, ma anche anziani ospiti delle Rsa. Le strutture sono a rischio, come visto durante la prima ondata, e per questo la vaccinazione inizia anche da qui. Tra operatori che lavorano all'interno delle residenze e ospiti anziani, saranno vaccinate trenta persone solo a Villa Giovanna. Infatti, insieme alla signora Maria, si è vaccinato anche il responsabile sanitario della struttura, Enrico Romita.

In un video girato dall'Asl di Bari si vede la vaccinazione della donna, con le operatrici sanitarie intorno a lei che la incoraggiano prima e dopo la puntura, con tanto di applauso finale. "Dobbiamo proteggerci da questo virus – ha commentato la novantaquattrenne dopo l'iniezione – Il vaccino serve a proteggere me e gli altri che mi sono vicini".

L'annuncio è stato ripreso anche da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha commentato su Facebook: "La signora è ospite di Villa Giovanna, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, tra le residenze per anziani più colpite della prima fase della pandemia". Il presidente ha sottolineato che per questo è arrivata la decisione di far partire proprio nella Rsa le vaccinazioni della sua Regione. E non solo a Villa Giovanna: "Sono in corso le vaccinazioni nelle Rsa di tutte le province pugliesi", ha concluso Emiliano.