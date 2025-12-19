Attualità
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Cosa succederà ora ad Andrea Sempio dopo l’ultima udienza sull’incidente probatorio del delitto di Garlasco

Dopo l’ultima udienza di ieri sull’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, i magistrati andranno verso la fine e la chiusura delle indagini. Al giudice per le indagini preliminari dovranno chiedere l’archiviazione del fascicolo o il processo per Andrea Sempio.
L'udienza di ieri 18 dicembre in Tribunale a Pavia è stato l'ultimo capitolo dell'incidente probatorio che ha analizzato (per la prima volta o per l'ennesima volta) elementi sul delitto di Garlasco. La perita super partes in aula ha illustrato i risultati dei suoi accertamenti sulla spazzatura trovata il giorno dell'omicidio nella villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi e ha messo un punto sulla discussione del DNA di Andrea Sempio, l'attuale indagato, sulle unghie della vittima. Insomma ieri è stato l'ultimo passaggio di mesi e mesi di esami genetici e dattiloscopici. Ma ora cosa succederà?

Bisogna ragionare su quello che è stato trovato: la perita ha sì individuato il cromosoma Y della famiglia di Sempio ma allo stesso tempo non ha specificato anche che "si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico". Insomma ha fatto conferme e smentite di analisi (super partes e private) già uscite in questi 18 anni. Sembrano però tutti d'accordo – difesa di Sempio e difesa di Alberto Stasi, unico condannato dell'omicidio – che questa perizia non basterà alla Procura per chiedere un rinvio a giudizio dell'attuale indagato.

Ed ora è proprio questo il punto: i magistrati andranno verso la fine e la chiusura delle indagini. Al giudice per le indagini preliminari dovranno chiedere l'archiviazione del fascicolo o il processo per Andrea Sempio. Resta ora da capire cosa hanno realmente in mano investigatori e inquirenti perché la questione DNA potrebbe non bastare per mandare l'indagato a processo ma unito ad altri indizi forse sì.

“Aula e studio tv ormai non hanno confini”: perché si discute sulla presenza di Stasi in udienza per Garlasco

Sicuramente le indagini andranno avanti. Nel fascicolo del caso al momento quindi c'è la perizia della genetista super partes Denise Albani e le analisi della Bpa del Ris di Cagliari. Quest'ultima si tratta della Bloodstain Pattern Analysis (BPA): questo accertamento serve per analizzare la forma e la distribuzione delle macchie e schizzi di sangue. Serve anche a confermare o smentire in questo modo la dinamica del delitto ricostruita e accertata in questi anni nelle carte della sentenza su Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi. Ora la relazione dei Ris è pronta ed è stata depositata: è nel fascicolo di indagine e quindi non è stata resa pubblica.

Nel fascicolo – non è chiaro se è stata già depositata o non ancora – c'è anche la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo chiamata dalla Procura a fare alcune analisi sull'indagato. Lo scorso 24 ottobre infatti Andrea Sempio era stato convocato all'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano dove era arrivato accompagnato dai suoi legali. Qui si è sottoposto a una ispezione corporale: Cristina Cattaneo le ha prelevato le misure di altezza, piede e gambe. Così come il peso. Tutti dati che sarebbero poi da confrontare con le analisi fatte con la relazione del Ris di Cagliari.

