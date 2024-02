Cosa sappiamo sull’omicidio di Sara Buratin e sulla scomparsa del compagno Alberto Pittarello I fatti ieri a Bovolenta, in provincia di Padova. L’ipotesi degli inquirenti è che Alberto Pittarello si sia tolto la vita e che quello di Sara Bovolenta sia un omicidio premeditato, ma non ci sono conferme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno una ventina di fendenti nella zona schiena, il corpo rinvenuto in un capanno degli attrezzi. Sara Buratin, 41 anni, è stata trovata morta a Bovolenta, in provincia di Padova, in quello che è l'ennesimo femminicidio in Italia.

Una scoperta sconvolgente fatta proprio dalla madre della vittima, colta da malore alla vista del cadavere della figlia. Nonostante ciò è riuscita a chiamare le forze dell'ordine. Vicino al corpo è stato trovato un coltello da caccia con una lama di 15 centimetri.

Le ricerche dei carabinieri si sono indirizzate immediatamente verso il compagno, Alberto Pittarello, 39 anni, che risulta irreperibile. La coppia, che pare fosse in crisi – un vicino li aveva sentiti litigare qualche giorno fa – aveva una figlia di 15 anni. Tecnico delle caldaie, l'uomo ieri si era preso un giorno libero e ed è stato visto per l’ultima volta intorno alle 10.30 mentre usciva dalla casa di viale Italia, la stessa dove poi è stata trovata senza vita Sara. Lì la donna era tornata a vivere da circa una quindicina di giorni.

Leggi anche Donna di 41 anni uccisa a coltellate nel Padovano: si cerca la vettura del marito nel fiume Bacchiglione

Pittarello avrebbe concordato un appuntamento con la donna: doveva farle avere uno scooter da regalare alla figlia quindicenne che ieri – al momento dei fatti – non era comunque a casa perché a scuola. Il 39enne ha poi fatto perdere le proprie tracce. Non prima di essersi liberato del telefono. Il suo furgone sembrerebbe essere finito nel fiume Bacchiglione, ieri in piena per il maltempo che ha colpito il Veneto. I vigili del fuoco stanno facendo in meno di recuperarlo anche grazie al sonar di una speciale barca.

L'ipotesi degli inquirenti è che Alberto Pittarello si sia tolto la vita e che quello di Sara Bovolenta sia un omicidio premeditato, ma non ci sono conferme. L'indagine sui fatti di Bovolenta è coordinata dal pubblico ministero Sergio Dini.

Sconvolto il sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello. Il compagno di Sara è un suo parente, figlio del cugino di suo padre; dettaglio rende la vicenda ancora più angosciante: "Non appena mi hanno avvisato del rinvenimento di una donna senza vita nel mio comune di residenza, mi sono subito adoperata per raccogliere più dettagli possibili della vicenda. Conoscevo personalmente Sara, una donna e una mamma fantastica che raccoglieva consensi sul lavoro, negli hobby e nella vita privata. Non riesco a immaginare cosa sia accaduto tra lei e il suo compagno", dice.