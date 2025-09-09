Cosa sappiamo sulla donna senza nome morta a Chivasso in ospedale: qualcuno potrebbe averla riconosciuta

Il 12 luglio 2024 una donna senza fissa dimora era arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Chivasso, dove era deceduta pochi giorni dopo. Si faceva chiamare Evelina Valle, diceva di avere 46 anni. Ma le informazioni fornite sarebbero false. Oggi il programma ‘Chi l’ha visto?’ si sta occupando del caso: sembra che alcuni telespettatori l’abbiano riconosciuta.

Alcune foto della donna senza fissa dimora deceduta a luglio 2024 all’ ospedale di Chivasso (Foto Chi L’ha Visto?).

Il 27 luglio 2024 una donna senza fissa dimora è morta all'ospedale di Chivasso, in provincia di Torino, e a più di un anno dalla sua morte la sua vera identità resta avvolta dal mistero.

Si faceva chiamare Evelina Valle e diceva di avere 46 anni. Ma le informazioni fornite, sia il nome che l'età, sarebbero false. Nessuno è riuscito a scoprire chi fosse davvero. La donna era arrivata al pronto soccorso il 12 luglio in condizioni molto gravi.

Il 26 agosto scorso il Comune si è occupato del funerale e della sepoltura della salma. Sulla targhetta affissa nel luogo dove è stata inumata è stato inciso: "Persona sconosciuta, sesso femminile".

Per tentare di scoprire la sua identità i Carabinieri di Chivasso e la Procura di Ivrea hanno deciso di diffondere le sue foto. E del caso ha deciso di occuparsi anche il programma di Rai3 ‘Chi l'ha visto?', condotto da Federica Sciarelli.

All'inizio di settembre la trasmissione ha lanciato un appello sui propri social e sul sito ufficiale: "Qualcuno ha informazioni utili per la sua l’identificazione certa?", si legge nel messaggio.

E sembra che proprio i telespettatori abbiano fornito alle autorità dettagli che potrebbero far arrivare alla soluzione del caso chi indaga sulla donna.

Infatti, dopo la diffusione delle immagini alcune persone hanno contattato la redazione del programma dicendo di averla riconosciuta. Si tratterebbe di un'italiana di 47 anni.

La redazione di ‘Chi l'ha visto?‘ ha immediatamente fornito ai Carabinieri le informazioni ricevute dai telespettatori e ora sarebbero in corso accertamenti da parte degli inquirenti.

Dopo la pausa estiva domani, mercoledì 10 settembre, il programma tornerà in onda in diretta alle 21.20 su Rai 3 e, come si legge in un comunicato ufficiale, la puntata ripartirà proprio dal caso della misteriosa donna di Chivasso.