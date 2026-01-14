Cortina, rapina armata in pieno centro: colpo senza precedenti nella storia della Regina delle Dolomiti
Un’irruzione armata, in pieno giorno, nel cuore di una delle località più esclusive d’Italia. È accaduto a Cortina d’Ampezzo, dove per la prima volta a memoria d’uomo è stata messa a segno una rapina a mano armata nel centro cittadino. Un episodio senza precedenti che ha scosso la tranquillità di corso Italia, la via più frequentata della “Regina delle Dolomiti”.
L’azione è scattata poco dopo le 11. Due uomini sono entrati nella storica gioielleria-orologeria Cacciari Salvati mentre un terzo complice è rimasto all’esterno, pronto a garantire la fuga. Tutto si è svolto in pochi minuti, con una precisione che lascia pensare a un colpo studiato nei dettagli. I rapinatori, armati e a volto scoperto, hanno sorpreso la commessa che in quel momento si trovava sola all’interno del negozio. Sotto la minaccia di una pistola, la donna è stata costretta a non reagire mentre i banditi riempivano alcuni borsoni con gioielli e orologi di valore.
Dall’esterno nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. Il continuo via vai di turisti e residenti ha fatto da involontaria copertura a un’azione rapidissima e silenziosa. Solo dopo la fuga dei rapinatori la commessa, fortemente scossa ma illesa, è riuscita a uscire in strada per chiedere aiuto e dare l’allarme.
I tre si sono allontanati a bordo di un’auto che li attendeva poco distante. Il veicolo è stato ritrovato poco dopo, abbandonato a circa un chilometro dal centro, ed è risultato rubato. È probabile che i malviventi abbiano poi proseguito la fuga con un’altra vettura, facendo perdere le proprie tracce. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato, ma dalle prime valutazioni si tratterebbe di una cifra ingente.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortina e la polizia, con i rilievi affidati alla scientifica. Le indagini sono in corso: si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze. Secondo quanto riferito dalla commessa, i rapinatori avrebbero parlato con accento straniero.
Resta il dato più significativo: un episodio del tutto inedito per la nota località sciistica in provincia di Belluno, che a breve sarà anche sede delle Olimpiadi Invernali. Mai prima d’ora una rapina a mano armata era stata compiuta in un esercizio commerciale del centro.