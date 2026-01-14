Cortina, rapina armata in pieno centro: colpo senza precedenti nella storia della Regina delle Dolomiti

Rapina a mano armata nel cuore di Cortina d’Ampezzo: due uomini, a volto scoperto e armati, hanno fatto irruzione in una gioielleria di corso Italia minacciando la commessa, mentre un terzo complice li attendeva in auto. Colpo fulmineo, poi la fuga.

Un’irruzione armata, in pieno giorno, nel cuore di una delle località più esclusive d’Italia. È accaduto a Cortina d’Ampezzo, dove per la prima volta a memoria d’uomo è stata messa a segno una rapina a mano armata nel centro cittadino. Un episodio senza precedenti che ha scosso la tranquillità di corso Italia, la via più frequentata della “Regina delle Dolomiti”.

L’azione è scattata poco dopo le 11. Due uomini sono entrati nella storica gioielleria-orologeria Cacciari Salvati mentre un terzo complice è rimasto all’esterno, pronto a garantire la fuga. Tutto si è svolto in pochi minuti, con una precisione che lascia pensare a un colpo studiato nei dettagli. I rapinatori, armati e a volto scoperto, hanno sorpreso la commessa che in quel momento si trovava sola all’interno del negozio. Sotto la minaccia di una pistola, la donna è stata costretta a non reagire mentre i banditi riempivano alcuni borsoni con gioielli e orologi di valore.

Dall’esterno nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. Il continuo via vai di turisti e residenti ha fatto da involontaria copertura a un’azione rapidissima e silenziosa. Solo dopo la fuga dei rapinatori la commessa, fortemente scossa ma illesa, è riuscita a uscire in strada per chiedere aiuto e dare l’allarme.

Leggi anche In Iran una rivolta senza precedenti: inflazione e rabbia spingono la popolazione in piazza

I tre si sono allontanati a bordo di un’auto che li attendeva poco distante. Il veicolo è stato ritrovato poco dopo, abbandonato a circa un chilometro dal centro, ed è risultato rubato. È probabile che i malviventi abbiano poi proseguito la fuga con un’altra vettura, facendo perdere le proprie tracce. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato, ma dalle prime valutazioni si tratterebbe di una cifra ingente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortina e la polizia, con i rilievi affidati alla scientifica. Le indagini sono in corso: si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze. Secondo quanto riferito dalla commessa, i rapinatori avrebbero parlato con accento straniero.

Resta il dato più significativo: un episodio del tutto inedito per la nota località sciistica in provincia di Belluno, che a breve sarà anche sede delle Olimpiadi Invernali. Mai prima d’ora una rapina a mano armata era stata compiuta in un esercizio commerciale del centro.