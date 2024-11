Corrado Bruno scompare a 17 anni da Rovigo, appello del papà: “Ha conosciuto una ragazza di Torino sui social”

video suggerito

È scomparso dalla provincia di Rovigo Corrado Bruno, 17 anni di Porto Viro, di cui si sono perse le tracce ormai da 6 giorni. L'appello del papà: "Ha conosciuto una ragazza di Torino, un annetto fa, tramite i social, ma io non so nemmeno chi sia. Chi ha informazioni ci contatti".

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione a Rovigo e provincia per la scomparsa di Corrado Bruno, 17 anni di Porto Viro, di cui si sono perse le tracce ormai da 6 giorni. Il padre del giovane, Paolo Giovanni, che ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, ha fatto un appello chiedendo aiuto a chiunque abbia informazioni di farsi avanti. In particolare, a chi vive a Torino.

L'uomo ha infatti raccontato che il figlio aveva conosciuto sui social una ragazza di 19 anni residente nel capoluogo piemontese, che potrebbe aver raggiunto magari chiedendo qualche passaggio. "Da venerdì non so altro – ha detto, come riporta Il Corriere della Sera – non so se gli è successo qualcosa, se sta bene, se ha bisogno di aiuto. Gli chiedo di farsi sentire, di non farmi stare in pena. E a chi dovesse incontrarlo, di contattarmi".

Il papà di Corrado ha spiegato che "aveva conosciuto una ragazza di Torino, un annetto fa, tramite i social, ma io non so nemmeno chi sia. Me l'ha passata al telefonino una settimana fa, mentre eravamo in ospedale: ci eravamo andati perché mio figlio aveva un forte male alle orecchie, ma di lei non so altro".

Il ragazzo è alto un metto e 65, di corporatura robusta. Quando è uscito di casa indossava snickers Nike nere alte alla caviglia e una felpa nera con il cappuccio. "Ha portato con sé il cellulare, ma da venerdì è sempre spento. Soldi con sé non ne aveva ma si è portato la PlayStation che sicuramente ha venduto. Quindi poi sicuramente soldi ne ha racimolati", ha aggiunto il papà.

La scomparsa arriva in un momento già delicato per il giovane: nel 2021 ha perso sua madre, Anna, e da allora ha vissuto una nuova routine familiare con il padre, la compagna di lui e i suoi due figli adulti. Le ricerche continuano.