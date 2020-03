I morti di coronavirus in tutto il mondo superano quota 4000. Ad oggi, secondo la mappa realizzata da Johns Hopkins University, sono 4012 le persone morte in tutto il mondo a causa del nuovo virus Covid-19. La Cina, dove l’epidemia è esplosa, ha registrato altri 17 decessi. A sette settimane dall'esplosione dell'epidemia, nel Paese asiatico si contano 3136 morti e 80754 contagi secondo quanto ha riferito il ministero della Sanità di Pechino. Il contagio intanto ha ormai toccato oltre 100 Paesi, causando più di 110.000 casi di infezione. Mentre in Cina e Corea del Sud i contagi continuano a diminuire, nel resto del mondo, la mappa “rossa” del coronavirus si amplia.

I casi di coronavirus in Italia e nel resto d'Europa

Il coronavirus galoppa in Europa e in Italia, dove da questa mattina sono in vigore nuove misure restrittive che valgono per tutto il Paese. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”, ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa nella serata del 9 marzo. In Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, abbiamo 9172 contagiati, di cui 724 guariti e 463 morti.

Dopo l’Italia, i paesi europei con più persone infettate dal coronavirus sono Francia e Germania

Francia e Germania hanno superato i 1100 casi anche se nessuno dei due Paesi ha ancora adottato misure paragonabili a quelle italiane. Anche la Spagna è ormai vicina ai 1000 casi e i contagi sono in costante crescita ovunque. In tutta l'Europa i morti per il coronavirus hanno superato i 500 casi. In Francia sono 1412 i casi di coronavirus confermati dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Poco più di 1100 i casi di coronavirus in Germania. Resta particolarmente colpito il distretto di Heinsberg, nel Nordreno-Vestfalia, e sale vistosamente anche il bilancio della Baviera. Gli altri stati europei dove si sta diffondendo il contagio di coronavirus sono la Svizzera con 330 casi, il Regno Unito con 278 casi, i Paesi Bassi con 265, la Svezia con 203 e il Belgio con 200. In diversi altri paesi come Norvegia, Austria, Grecia, Islanda, Danimarca, Repubblica Ceca, Portogallo, Finlandia, Irlanda si cominciano a registrare i primi casi in questi ultimi giorni.