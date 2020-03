in foto: Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi.

È di 724 guariti (102 in più rispetto a ieri) , 463 morti (97 decessi in più) e 1598 nuovi contagi, per un totale di 9172 casi: ecco il bilancio di oggi, lunedì 9 marzo, dell'emergenza Coronavirus in Italia. A rendere noti i numeri dell'epidemia è stato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel bollettino comunicato durante il consueto punto stampa delle 18, tenuto insieme al professor Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di Sanità.

Nello specifico, dei casi positivi circa 3mila risultano in isolamento domiciliare, 4.316 sono i pazienti ricoverati di cui il 10% è in terapia intensiva. Per la precisione 733 casi. Le regioni più colpite risultano essere ancora una volta Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Per quanto riguarda le vittime, si segnala un tasso di mortalità nella fascia d'età 50 -59 pari 1%, 60-69 pari a 10%, 70-79 pari a 31%, ultra ottantenni pari a 44%, e il 14% tra gli ultranovantenni.

Il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, ha annunciato di arrivare dalla riunione con le Regioni in cui si è parlato del nodo di alcune stazioni sciistiche ancora aperte: "Il buonsenso che spesso abbiamo chiesto non solo non c'è stato, ma ci sono state operazioni di marketing a dir poco vergognose, come la sollecitazioni agli studenti liberi dalle lezioni ad andare in montagna. Visto che in alcune aree il messaggio non è passato, abbiamo deciso all'unanimità con le Regioni di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese attraverso un'ordinanza della Protezione Civile. Riteniamo che operazioni come quelle dell'Abetone siano esempio di ciò che non va fatto. Non c'è nessuna discussione, da domani si chiude tutto", ha affermato Boccia. Che ha poi chiamato in primis alla responsabilità dei singoli, aggiungendo che quando questa viene a mancare si deve attendere un forte intervento dello Stato. Il ministro ha anche rivendicato il processo di omogenizzazione in tutto il territorio nazionale.

Ecco, di seguito, l'elenco completo e in aggiornamento del numero di malati regione per regione (degli attualmente contagiati, nel grafico sotto il numero totale delle persone risultate positive comprese quelle attualmente guarite e quelle defunte):

Lombardia: 5469

Emilia Romagna: 1386

Veneto: 744

Piemonte: 350

Marche: 323

Liguria: 109

Campania: 120

Toscana: 208

Sicilia: 54

Lazio: 102

Friuli Venezia Giulia: 93

Abruzzo: 30

Puglia: 50

Umbria: 28

Calabria: 11

Trentino Alto Adige: 41

Sardegna: 19

Basilicata: 5

Molise: 14

Valle d’Aosta: 15