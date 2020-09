Sono leggermente in diminuzione i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a quota 311.364 (+1.494 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.766). I guariti sono 225.190 (+773 nelle ultime 24 ore, ieri erano 724) e i morti 35.851 (+16, ieri erano 17). È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 28 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. In Italia attualmente si registrano 50.323 casi positivi (+705). Di questi 2.977 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 264 in terapia intensiva. La Campania è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+295 ). Sono 51.109 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 11.138.173 dall'inizio della pandemia.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 311.364. Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 106.323 (119)

Emilia-Romagna: 35.113 (85)

Piemonte: 35.132 (94)

Veneto: 27.156 (183)

Lazio: 16.046 (211)

Toscana: 14.651 (85)

Liguria: 13.195 (109)

Campania: 12.169 (295)

Marche: 7.906 (5)

Puglia: 7.611 (90)

Sicilia: 6.785 (102)

Trento: 5.942 (20)

Friuli Venezia Giulia: 4.610 (2)

Abruzzo: 4.384 (4)

Sardegna: 3.767 (37)

Bolzano: 3.514 (25)

Umbria: 2.385 (11)

Calabria: 1.957 (5)

Valle d’Aosta: 1.300 (1)

Basilicata: 770 (7)

Molise: 648 (4)