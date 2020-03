I tabaccai e le edicole resteranno aperti. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà in vigore fino al 25 marzo e che questa sera ha inasprito le misure di contrasto al coronavirus, prevede la chiusura di molti esercizi commerciali: le serrande dovranno rimanere abbassate in bar, pub, ristoranti, ai quali sarà possibile continuare ad effettuare consegne a domicilio. Chiuderanno anche parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa che non saranno in grado di garantire la distanza minima di un metro tra le persone. Continueranno a rimanere aperte edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai, considerati servizi essenziali e quindi da garantire a tutti.

Coronavirus, chiusi i centri commerciali di tutta Italia

La decisione del governo di imporre un'ulteriore stretta per contrastare l'epidemia di coronavirus in Italia è arrivata dopo la richiesta avanzata dalla Lombardia, che con una lettera firmata dal Presidente della Regione Attilio Fontana aveva chiesto misure molto più dure. L'esecutivo, dopo un lungo e non semplice confronto, ha tuttavia deciso di estendere il provvedimento a tutto il territorio nazionale. Restano chiaramente operative le farmacie, negozi di generi alimentari (che non andranno presi d'assalto perché l'approvvigionamento sarà sempre garantito), fatti salvi quelli dei centri commerciali. I servizi bancari, assicurativi proseguiranno e naturalmente sarà garantito l'operato delle forze dell'ordine, dei medici e dei Vigili del fuoco. Il Presidente del Consiglio ha invitato, laddove possibile, i lavoratori a ricorrere allo smart working. Le fabbriche rimarranno aperte ma solo con rigorosi protocolli di sicurezza. I servizi di trasporto continueranno a funzionare, le farmacie saranno aperte e potranno proseguire le attività agricole e zootecniche.