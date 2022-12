Coppia di anziani vive in auto, a Natale carabinieri e un albergatore offrono gratis cibo e un letto Coppia di anziani senza casa vive un auto. Per la Vigilia di Natale due carabinieri e un albergatore offrono loro un pasto caldo e un posto dove dormire.

A cura di Annalisa Cangemi

A Ferrara una coppia di anziani stava trascorrendo in auto la Vigilia di Natale, al freddo e senza cibo. Ma grazie all'intervento di dei carabinieri e di un albergatore hanno ricevuto l'assistenza di cui avevano bisogno.

La coppia, lui 65 anni e lei 70, era stata sfrattata alcuni mesi fa, e da allora vive in auto. Intorno alle 22.30 della vigilia di Natale una persona si è accorta di loro e ha contattato il numero di emergenza 112 dei carabinieri di Copparo (Fe) per segnalare che due persone anziane si trovavano a bordo di una auto parcheggiata in via Primicello.

Secondo il racconto dell'utente i due anziani sembravano “bisognosi di aiuto”, motivo per cui è stata inviata immediatamente una gazzella del nucleo radiomobile. Trovata l'auto e identificata la coppia di anziani occupanti, i due hanno precisato di essere stati sfrattati più di due mesi fa da un appartamento in un comune della zona e di vivere nella loro auto da allora. I carabinieri hanno chiesto loro se avessero bisogno di cure mediche, ma i due hanno risposto di stare bene in salute ma di avere tanto freddo e di desiderare solamente un pasto caldo, che da tempo non consumavano.

I due militari hanno deciso a quel punto di soccorrere gli anziani, accompagnandoli presso il ristorante ‘Corte Scanarola' di Ro Ferrarese, per offrire loro da mangiare e un letto al caldo per la notte, in attesa di attivare i servizi sociali del Comune. I due carabinierim che avevano deciso di farsi carico delle spese, al momento di corrispondere il dovuto hanno incontrato la disponibilità dell’albergatore che, una volta appresa la storia e le buone intenzioni dei militari, si è offerto di fornire personalmente vitto e alloggio a titolo gratuito alla coppia.