video suggerito

Contromano in autostrada, si schianta contro un’altra auto: Daniela muore a 47 anni e lascia tre figli Incidente stradale a Chiesina Uzzanese: una donna di 47 anni, Daniela Boldrini, mamma di tre figli, è morta dopo essere entrata in contromano sull’A11 ed essersi scontrata frontalmente con un’altra vettura per cause ancora in via di accertamento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un drammatico incidente stradale si è verificato nei giorni scorsi a Chiesina Uzzanese (Pistoia). Una donna di 47 anni, Daniela Boldrini, mamma di tre figli, è morta sul colpo dopo essere entrata con la sua auto in contromano in A11 ed essersi schiantata frontalmente con un'altra vettura. È successo intorno alla mezzanotte di venerdì.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, residente ad Antraccoli di Lucca, dopo aver trascorso la serata insieme ad alcune amiche, ha imboccato il casello di Chiesina Uzzanese in direzione Pisa Nord, iniziando a percorre l’autostrada A11 contromano, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Dopo circa 500 metri, si è scontrata con un'altra autovettura che stava percorrendo il senso di marcia corretto. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, ed è rimasto coinvolto nell'incidente anche un terzo veicolo. Subito sono scattati i soccorsi, allertati da altri automobilisti di passaggio, ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: Daniela è morta sul colpo.

Le altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente per fortuna non hanno riportato ferite gravi e sono state ricoverare all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sotto choc la comunità locale. "Con Autostrade per l’Italia non abbiamo mai parlato in modo specifico, perché fatti del genere non erano mai accaduti – ha detto il vicesindaco di Chiesina Lorenzo Vignali, come riporta Il Tirreno – proveremo comunque a contattarli per capire se ci fosse la possibilità di migliorare lo svincolo e aumentare la sicurezza, in modo da eliminare qualsiasi possibilità di un ingresso in autostrada contromano". Intanto, la salma della donna, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se effettuare eventuali esami del corpo.