Controlla il cellulare alla fidanzatina, lei lo lascia: "Torna con me o farò del male alla tua famiglia" Un 19enne di Senigallia è stato sottoposto a misura cautelare e divieto di avvicinamento alla ex fidanzatina 17enne. Secondo quanto reso noto, il giovane stalkerva la ex tramite cellulare, impedendole di vedere le amiche e minacciando i suoi familiari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 19enne di Senigallia è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzata minorenne.

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, guidati dal vice questore Carlo Pinto, hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Ancona: il 19enne non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata, una 17enne residente a Senigallia. Il giovane avrebbe perseguitato a più riprese la minore, inviandole centinaia di sms minatori e insulti tramite chat social.

Il 19enne conosceva gli spostamenti dell'ex fidanzata in tempo reale, manifestando nei suoi confronti una gelosia assillante. Il giovane le impediva di andare in discoteca con le amiche e controllava i contatti sul suo cellulare, imponendole di cancellare tutte le chat con amici di sesso maschile.

La disposizione del Tribunale di Ancona prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi familiari ad una distanza non inferiore a due chilometri. Il 19enne, inoltre, ha il divieto di comunicare con la 17enne e con i suoi genitori attraverso cellulari, chat o qualsiasi altro mezzo, anche indiretto.

Stando a quanto reso noto ad Corriere Adriatico, l'indagato avrebbe stalkerato la ex fidanzatina nel periodo tra marzo e ottobre 2023, seguendola quando usciva con le amiche e controllando i suoi spostamenti tramite cellulare. In più occasioni l'avrebbe percossa con pugni sulle gambe e spintoni, in un'occasione provocando alla giovane un'ecchimosi sull'orecchio.

La 17enne ha deciso di interrompere la relazione con il 19enne nel mese di ottobre, ma l'ex fidanzato avrebbe continuato a tormentarla, prendendosela anche con i suoi familiari nel tentativo di spaventarla. I genitori della ragazzina si sono rivolti alla polizia, che ha poi dato il via alle indagini. Il 19enne avrebbe minacciato anche l'incolumità dei familiari della ex nel tentativo di costringerla a tornare con lui.

Oggetto della maggior parte delle minacce erano il padre, la madre e il fratello minore della ragazzina. Il gip ha accolto la richiesta della procura, disponendo la misura cautelare e chiedendo l'applicazione del braccialetto elettronico.

L'indagato è stato raggiunto sul luogo di lavoro dalle forze dell'ordine. Il provvedimento costituisce una misura cautelare disposta durante le indagini preliminari che può essere impugnata.