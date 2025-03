“Continua a migliorare, quadro clinico resta comunque complesso”: come sta Papa Francesco

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Continuano a migliorare le condizioni di salute di Papa Francesco. Il quadro resta complesso, ma non è più in pericolo di vita dopo che ieri 10 marzo i medici hanno sciolto la prognosi. La sua salute comunque resta stabile, motivo per cui in serata il Vaticano non ha diffuso il bollettino medico: "La situazione clinica del Papa resta stabile con i medici che confermano i lievi miglioramenti all’interno di un quadro che resta comunque complesso", questi sono comunque gli ultimi aggiornamenti.

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio: i medici gli hanno diagnosticato una polmonite bilaterale. Alcuni giorni la sua salute è stata preoccupante a causa di alcune crisi respiratorie, poi però Bergoglio ha risposto bene alla terapia e ora è in fase di miglioramento. Il Vaticano ha precisato che il Papa nel pomeriggio, come già aveva fatto questa mattina, ha seguito gli Esercizi Spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI: qui è riunita la Curia romana che, anche questa sera, ha recitato il Rosario per la guarigione del Pontefice. Nonostante le sue condizioni stabili le sue dimissioni potrebbero essere ancora lontane. I medici tengono a precisare che è "presto per poter parlare di un suo rientro a Santa Marta" proprio perché il quadro clinico resta ancora complesso. Tanto che il Vaticano ha smentito anche i presunti lavori a Santa Marta in vista del rientro di Bergoglio.

L'umore di Papa Francesco resta buono: "Conversa con persone che gli stanno intorno". Durante la mattina ha seguito gli esercizi spirituali della Curia Romana in collegamento, ha pregato la mattina in Cappellina e ha proseguito la terapia e la fisioterapia. E ancora: nel pomeriggio nuovo collegamento con l'Aula Paolo VI per la seconda parte degli esercizi spirituali di giornata. Insomma, continua a migliorare e giovedì celebrerà il 12esimo anniversario dell'elezione.