video suggerito

Coniugi vanno in cerca di funghi nel Modenese, la moglie scivola in un dirupo: soccorsa in gravi condizioni Una coppia di coniugi si è avventurata alla ricerca di funghi nella zona tra il Passo del Lupo e il Monte Cervarola, nel Comune di Sestola, nel Modenese. All’improvviso la moglie è scivolata e caduta lungo un canalone per circa 20 metri, riportando un trauma alla schiena. Recuperata dai soccorritori, è stata trasferita in ospedale in codice di massima gravità. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una coppia di coniugi si è avventurata alla ricerca di funghi nella zona tra il Passo del Lupo e il Monte Cervarola, nel Comune di Sestola, in provincia di Modena. Ma all'improvviso la moglie è caduta lungo un canalone per circa 20 metri, riportando un doloroso trauma alla schiena, tanto da non riuscire più a rialzarsi.

L'uomo e la donna, entrambi residenti a Milano, stavano camminando nel bosco quando, intorno alle 10 della mattina, è avvenuto l'incidente. Dopo la caduta il marito della donna, una 72enne, ha allertato i soccorritori del 118 per chiedere il loro intervento.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra del Soccorso Alpino insieme a un'infermiere. A loro si sono aggiunti anche l'ambulanza di Sestola e l'elicottero 118 di Pavullo, come riportato da Modena Today.

Ad arrivare per primo nella zona dell'incidente è stato l'elicottero del 118 che tuttavia non è riuscito a far scendere il personale con il verricello, a causa della fitta vegetazione che ricopre il luogo dove la donna è caduta.

Lo sbarco dei soccorritori, intervenuti per soccorrere la donna ferita, è quindi avvenuto poco distante dall'esatto luogo in cui la 72enne è caduta, mentre la squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSA) partita da Fanano, nel Modenese, è riuscita a raggiungere la paziente calandosi con le corde.

La 72enne è stata visitata sul posto da un medico anestesista. Subito dopo è stata immobilizzata su una barella, recuperata e trasportata con tecniche alpinistiche fino ad un punto idoneo per essere successivamente issata sul velivolo attraverso il verricello.

La paziente è stata trasferita e ricoverata in codice di massima gravità all'Ospedale Maggiore di Bologna. Come già detto, ha riportato un serio trauma alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita.