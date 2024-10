video suggerito

Condannati a 3 anni il calciatore del Padova Michael Liguori e l’amico: “Violentarono due minorenni” Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale Michael Liguori, calciatore del Padova Calcio, e l’amico Andrea Perozzi. I due sono accusati di stupro aggravato nei confronti di due ragazzine di 15 e 14 anni. La difesa: “Faremo appello” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciatore Michael Liguori

Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti di una minorenne il calciatore del Calcio Padova, Michael Liguori, e l'amico Andrea Perozzi. All'epoca dei fatti contestati, il calciatore 25enne ora al Padova era poco più che maggiorenne e la vittima delle violenze avrebbe avuto 14 anni appena.

In realtà, secondo la ricostruzione dell'accusa, le vittime degli abusi sarebbero due. Tutto sarebbe avvenuto 6 anni fa: la sera del 4 luglio 2018, l'allora 14enne che ora accusa Liguori era stata invitata fuori per una serata in compagnia da un'amica più grande di un anno, la 15enne che invece sarebbe stata abusata da Perozzi. Le due avrebbero dovuto incontrare i ragazzi per un appuntamento a quattro che presto si è rivelato diverso da quello che le adolescenti si aspettavano.

Dopo averle fatte attendere a lungo, infatti, Perozzi e Liguori sono arrivati alla stazione di Alba Adriatica (Teramo) e avrebbero subito preteso di appartarsi per consumare un rapporto sessuale. Davanti al rifiuto delle due adolescenti, si sarebbero imposti con la forza. Dopo un lungo processo, il tribunale di Teramo ha condannato i due a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per violenza sessuale aggravata.

Leggi anche Uccise a fucilate moglie e figlia: condannato a 30 anni Salvatore Montefusco

Secondo quanto ricostruito, Perozzi e la 15enne si erano incontrati il giorno prima della violenza all'acquapark di Tortoreto, dove avrebbero avuto un rapporto sessuale in un bagno. Da lì, la decisione di organizzare un appuntamento "a quattro" per rivedersi. Il ragazzo avrebbe portato un amico (l'allora 19enne Liguori), mentre la 15enne avrebbe invitato la seconda adolescente. "In un messaggio mi diceva che la sua amica era disponibile" ha affermato Perozzi in aula per difendersi.

La sera del 4 luglio di 6 anni fa, però, le due adolescenti si sono rese conto in breve tempo di essere davanti a un appuntamento squallido. I due ragazzi più grandi infatti si erano presentati con un'ora di ritardo dopo aver cenato, pretendendo subito di appartarsi per consumare un rapporto sessuale. Davanti al rifiuto delle due, Perozzi avrebbe abusato della 15enne e Liguori, secondo l'accusa, avrebbe violentato la sua amica.

I due imputati hanno negato la violenza, sostenendo che entrambi i rapporti siano stati consensuali. "Non mi sono dato una spiegazione del perché sono stato denunciato – ha affermato Liguori in aula -. Lei voleva avere a tutti i costi la sua prima volta con me".

Gli avvocati difensori dei due hanno fatto sapere di essere in attesa delle motivazioni della sentenza. "Ci sembra talmente incondivisibile che certamente faremo appello. Non vediamo come si possa fare una condanna di questo tipo".