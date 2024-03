Concorso ruolo tecnico dell’arma dei carabinieri 2024, bando online: i requisiti e come fare domanda Il Concorso ruolo tecnico dell’arma dei carabinieri 2024 prevede il reclutamento di 17 tenenti da collocare in varie specialità dell’Arma. Tra i requisiti è necessario non avere superato i 32 anni di età e avere la laurea magistrale nell’ambito di competenza scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato pubblicato il bando per il concorso per il reclutamento di 17 tenenti per il ruolo tecnico in servizio permanente nell'arma dei carabinieri. Il concorso pubblico è online dal 26 febbraio scorso e la data di inizio per la presentazione delle domande è scatta il giorno dopo ma c'è tempo un mese per presentare la propria candidatura e cioè fino al 27 marzo. I posti disponibili sono suddivisi in varie specialità e tra i requisiti è necessario non avere superato i 32 anni e avere la laurea magistrale nell'ambito di competenza scelto.

Quanti posti sono disponibili e quali sono le figure ricercate

Il Concorso ruolo tecnico dell'arma dei carabinieri 2024 prevede il reclutamento di 17 tenenti suddivisi in 14 posti per civili e 3 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali. I posti sono così suddivisi:

1) 4 (quattro) posti per la specialità in medicina;

2) 1 (uno) posto per la specialità veterinaria;

3) 2 (due) posti per la specialità psicologia;

4) 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;

5) 3 (tre) posti per la specialità telematica;

6) 2 (due) posti per la specialità genio;

7) 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato;

Leggi anche Come si viene convocati per il concorso scuola 2024 e quando arriva l'elenco delle sedi delle prove

1) 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;

2) 1 (uno) posto per la specialità telematica;

2) 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato

I requisiti e i titoli di studio per partecipare al concorso

Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età. L'età sale a 45 se militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e a 34 se Ufficiali in Ferma Prefissata. Inoltre è necessario essere in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale. Inoltre per le classi specifiche servono i relativi titoli dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico, veterinario o psicologo. In ogni caso i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto.

Come compilare la domanda e dove inviarla

La domanda va compilata e presentata esclusivamente online attraverso il portale web Concorsi online dei carabinieri. Il candidato, da qualunque luogo ove sia disponibile un accesso ad Internet, dopo aver scelto il concorso d'interesse cliccando sul bottone-immagine "Accedi", potrà iniziare l'iter. Il sistema avvierà automaticamente la procedura. Per poter presentare la domanda di partecipazione, è necessario munirsi per tempo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), intestate esclusivamente al candidato che presenta la domanda, con livello di sicurezza 2.

Cosa studiare per il concorso e quali sono le prove

Lo svolgimento del concorso prevede una eventuale prova di preselezione; una prova scritta; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali; prova orale; prova facoltativa di lingua straniera e valutazione dei titoli di merito. Per una migliore preparazione dei candidati al superamento dei test delle prove di preselezione dei concorsi, sia pubblici sia interni, l'Arma dei carabinieri ha sviluppato una applicazione web "Simulatore concorsi". L'accesso alla piattaforma, disponibile sul sito dell'Arma è garantito da un codice personale unico, alfanumerico e a barre, assegnato automaticamente dal sistema al termine della presentazione della "Domanda on-line" di partecipazione al concorso.