Concorso Polizia di Stato 2024 per 1306 allievi agenti, bando online: requisiti e come inviare la domanda È possibile presentare domanda per il concorso della Polizia di Stato per 1306 allievi agenti: il bando scade il prossimo 22 agosto ed è rivolto a chi ha compiuto almeno 26 anni e ha conseguito un diploma di Il grado. Previste una prova scritta e varie tipologie di accertamenti. L’assunzione è a tempo indeterminato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Nella giornata di martedì 23 luglio è stato pubblicato online il bando di concorso della Polizia di Stato per il reclutamento di 1.306 allievi agenti e si può presentare domanda entro il 22 agosto 2024, come indicato nell’apposita guida interattiva alla partecipazione al concorso.

Potranno partecipare alla selezione tutti i candidati maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 26 anni e che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di Il grado (o equivalente). Bisogna inviare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato.

Le prove da sostenere sono quattro. Anzitutto una prova scritta, poi altre legate all'accertamento dell'efficienza fisica e attitudinale.

I requisiti del concorso e i posti disponibili

I candidati al concorso che mette devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (22 Agosto 2024), dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati)

di età e non aver compiuto il (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente ( diploma di maturità ). Il diploma può essere conseguito entro la data di svolgimento della Prova Scritta del Concorso

). Il diploma può essere conseguito entro la data di svolgimento della Prova Scritta del Concorso qualità morali e di condotta richieste dalla relativa normativa

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia

Non sono ammessi al concorso:

coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico- fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, o destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego prevista dall’articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, come specificato sul bando;

coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

coloro che:

– sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

– sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego;

– sono o sono stati sospesi cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.

Una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza sul corpo di tatuaggi e piercing.

Ricordiamo che il concorso mette a disposizione 1.306 posti assunti con contratto a tempo indeterminato. Di questi 12 sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2.

Il numero dei posti potrà inoltre essere aumentato qualora, all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali del precedente concorso per 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato il numero degli idonei risultasse insufficiente a garantire l’integrale copertura dei relativi posti.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda per partecipare al concorso per allievi agenti deve essere presentata entro le 23.59 del 22 agosto 2024 esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito portale al quale è possibile accedere con SPID o CIE.

Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il Concorso 1306 Allievi Agenti Polizia di Stato 2024 contempla le seguenti prove:

prova scritta d’esame

accertamento dell’efficienza fisica

accertamenti psico-fisici (

accertamenti attitudinali

La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla sulle seguenti materie:

cultura generale

lingua e letteratura italiana,

storia,

matematica,

cittadinanza e costituzione

inglese,

informatica,

ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30 pena la non ammissione alle successive fasi concorsuali.

La banca dati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato almeno 20 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova d’esame. Il diario delle prove sarà pubblicato il 31 ottobre 2024 sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

I primi 2.600 candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta (tenuto conto delle riserve limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova) accedono agli accertamenti dell'efficienza fisica: le prove consistono in: corsa 1000 m, salto in alto e piegamenti sulle braccia.

Quindi seguono gli accertamenti psico-fisici: una serie di visite mediche per verificare l’idoneità psico-fisica dei candidati. Include inoltre test e colloqui psicologici per valutare le caratteristiche psico-attitudinali e la stabilità emotiva dei candidati.

Infine gli accertamenti attitudinali coi quali candidati vengono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa con l'obiettivo di accertare l’attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all’attività di polizia.

Sono articolati in due distinte fasi: una fase istruttoria e una fase costitutiva.

Per avere una preparazione completa sulle materie indicate nel bando si consiglia di consultare il testo specifico: "Manuale Concorso Allievi Agenti di Polizia di Stato 2024 – 1306 posti".

Le mansioni dell’allievo agente di Polizia di Stato

L'obiettivo è la formazione di agenti da immettere nella Polizia di Stato. Quest'ultima in quanto dipendente direttamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha il compito di fornire soccorso a soggetti pubblici e privati in caso di infortuni e favorire la risoluzione pacifica dei dissidi tra privati.

Si occupa, inoltre, di addestrare presso le proprie strutture membri appartenenti ad altri Corpi (es. Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri), relativamente alla repressione delle infrazioni al Codice della strada.

Più in generale, i compiti variano per ciascun reparto e per ogni specialità del corpo.