Concorso per l'assegnazione di borse di studio, bando online per diplomati e laureati: come fare domanda In Gazzetta ufficiale pubblicati due bandi di concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e gli orfani e dei figli delle stesse vittime e dei loro superstiti. Come presentare la domanda di partecipazione e le scadenze.

A cura di Antonio Palma

Sono stati pubblicati e sono online sulla Gazzetta ufficiale due bandi di concorso per titoli per l’assegnazione di borse di studio “in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere nonché dei loro superstiti”. Si tratta di due bandi diversi: uno per gli studenti della scuola dell’obbligo e diplomati ed uno per i laureati. La domanda di partecipazione può essere inoltrata via raccomandata cartacea o Pec entro e non oltre il giorno lunedì 8 aprile 2024.

Quante borse di studio saranno assegnate e qual è il loro valore

Per quanto riguarda il bando riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, saranno assegnate trecento borse di studio dell'importo di 380 euro ciascuna per primaria e secondaria di primo grado, mentre trecento borse di studio dell'importo di 760 euro ciascuna sono destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda il bando riservato agli studenti dei corsi di laurea, ci sono centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM e cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

I requisiti e i titoli di studio per richiedere la borsa di studio

Per partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio per la scuola dell’obbligo si deve aver conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento. Per gli studenti universitari, invece, bisogna non aver compiuto i 40 anni, risultare iscritti nell'anno accademico 2022/2023, aver dato almeno due esami e avere 20 crediti, oppure essersi laureato entro l'anno accademico ma solo se successivo quello dell'ultimo esame sostenuto.

Come compilare la domanda e dove inviarla

La domanda per partecipare ai due bandi di concorso per titoli per l’assegnazione di borse di studio va redatta compilando il relativo modello pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, uno per gli studenti della scuola dell’obbligo e uno per gli studenti universitari. In entrambi i casi le domande devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, all’indirizzo riportato sulla stessa domanda.

Quando scade la domanda e dove trovare la graduatoria

La domanda va presentata o spedita entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando e farà fede il timbro postale. La scadenza per la presentazione delle domande quindi è il giorno lunedì 8 aprile 2024. La Commissione poi redigerà distinte graduatorie a secondo delle classi di borse di studio indicate valutando gravità del danno, reddito Isee e merito scolastico. Le borse di studio quindi saranno assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.