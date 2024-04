video suggerito

Concorso Ministero della difesa 2024, bando online: chi può partecipare, i requisiti e come inviare la domanda Pubblicato online sul portale del Ministero della Difesa un nuovo concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 59 persone da impiegare come tenenti in servizio permanente in vari ruoli dell'Esercito italiano. Sono diversi i posti disponibili e i profili ricercati ma per tutti è necessaria una laurea magistrale.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 59 persone da impiegare come tenenti in servizio permanente in vari ruoli dell’Esercito italiano. Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea magistrale e presentare la propria candidatura online sul Portale dei concorsi del Ministero della Difesa entro il termine ultimo del 2 maggio 2024.

Quanti sono i posti disponibili e i profili ricercati

Sono diversi i posti disponibili e i profili ricercati dal nuovo bando di concorso del Ministero della difesa, 59 in tutto riparti in quattro categorie diverse, ma non è consentito concorrere contemporaneamente per più di una categoria. Nel dettaglio i posti da assegnare sono 8 nella categoria Tenenti nel ruolo dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, 15 da inserire nel Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, 22 da integrare nel Corpo degli Ingegneri dell’Esercito ma da impiegare nei Domini Cyber e Spazio della Difesa; 6 nel Corpo Sanitario dell’Esercito, 8 Corpo di Commissariato dell’Esercito.

I requisiti e i titoli di studio per partecipare al concorso al Ministero della difesa

Per partecipare al concorso per la nomina di Tenenti in servizio permanente dell’esercito italiano bisogna avere la cittadinanza italiana e non aver superato il giorno del 35esimo anno di età. Il limite di età si abbassa a 34 se si è Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, mentre si alza a 40 anni se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento.

In tutti i casi bisogna avere una laurea magistrale che è specifica per ogni categoria di posto per cui si concorre. Le lauree richieste sono: ingegneria aeronautica, aerospaziale e astronautica, ingegneria gestionale, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria civile, Architettura, Scienze chimiche, Fisica, Biologia, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Farmacia, Giurisprudenza e Scienze dell’economia.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Le procedure relative alla compilazione della domanda per il concorso per il reclutamento di 59 tenenti dell’Esercito avviene solo online tramite il portale web dei concorsi del Ministero della Difesa raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it. I candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE). La domanda va presentata entro il 2 maggio 2024.

Cosa studiare e quante prove ci sono

La selezione sarà lunga e articolata in più fasi i cui tempi saranno comunicati ai vari candidati attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi prevede: a) accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova pratica per i soli candidati per il Corpo Sanitario dell’Esercito laureati in Medicina e chirurgia e Medicina veterinaria. Sia l’accertamento della conoscenza della lingua inglese che la prova di preselezione avranno una durata di 60 minuti e verteranno su batterie di 60 domande a risposta multipla.

La prova di preselezione sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento. La prova scritta sarà diversa per ciascuna laurea magistrale, e consiste nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari. La prova orale si svolgerà mediante interrogazioni sulle materie proprie della laurea specialistica già oggetto delle prove scritte e sulle conoscenze sulla normativa di interesse delle Forze Armate (cultura tecnico-militare).