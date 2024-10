video suggerito

Concorso interno Vigili del Fuoco 2024 per 1239 capo squadra, bando online: i requisiti Online il bando di concorso interno per il reclutamento di 1.239 capo squadra per i Vigili del Fuoco. La maggioranza dei posti è per quelli generici che trovano molta richiesta a Torino, Milano e Varese. Tra i requisiti richiesti c’è la qualifica di vigile coordinatore. Data ultima per inviare la domanda di partecipazione è martedì 12 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bando di concorso interno per 1.239 capi squadra dei Vigili del Fuoco

È online il bando per il concorso interno di 1.239 capo squadra per i Vigili del Fuoco. Sul sito del Ministero dell'Interno è stato pubblicato il documento che riguarda il reclutamento. La suddivisione dell'immissione in ruolo prevede 27 radioriparatori, 19 addetti all'antincendio boschivo e 1.193 capi squadra generici.

Tra questi ultimi le maggiori richieste arrivano da Torino (87 posizioni aperte), Milano (74), Varese (49), così come da Bologna (38), Roma (34) e Pavia (31). Tra i requisiti ci sono il possesso della qualifica di vigile coordinatore per l'accesso ai gradi banditi entro il 31 dicembre 2023 e l'assenza di sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla presentazione della domanda di partecipazione, il cui termine di invio è martedì 12 novembre.

La domanda per rispondere all'avviso di concorso può essere inoltrata "entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno" e soltanto in via telematica con Spid o Cie nella sezione dedicata ai concorsi del sito ufficiale dei Vigili del Fuoco.

Saranno valutati criteri come anzianità di servizio effettivo, età anagrafica e titoli di studio. Oltre a un corso di formazione professionale, è prevista una prova scritta con domande a risposta multipla. I capi squadra sono i responsabili della schiera di vigili e sono tenuti al controllo degli interventi preliminari ed esecutivi delle attività di soccorso.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

I posti disponibili come capo squadra dei Vigili del Fuoco sono 1.239. Si tratta di un concorso interno destinato a chi è già all'interno del circuito del corpo nazionale come vigile. Le figure ricercate, comunque, sono di tre tipologie differente:

Capo squadra generico, per cui sono aperti 1.193 posizioni;

Specialista radioriparatore, 27 posti;

Capo squadra Aib (antincendio boschivo) fino a esaurimento posti e capo reparto Aib, complessivamente 19 posti.

Tra i requisiti di partecipazione ci sono il possesso della qualifica di vigile coordinatore per l'accesso ai gradi banditi entro il 31 dicembre 2023 e l'assenza di sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione, oltre all'assenza di una condanna per delitto non colposo.

I titoli di studio che vengono ammessi e valutati sono il diploma professionale o di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree triennali e magistrali. All'innalzarsi del grado, aumenta il punteggio assegnato (da 0,75 fino a 2 punti). Sulla valutazione pesa anche la partecipazione a un corso di formazione (minimo 36 ore) e aggiornamento professionale.

Esclusi, invece, il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori. Il bando prevede una suddivisione dei posti a livello provinciale: al di là dei tanti posti a Torino, Milano e Bologna, ci sono anche città come Parma, Como, Monza e Brianza, Novara, Fermo e Gorizia che ne hanno, rispettivamente, più di 25 aperti.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Nella documentazione da inviare, vanno dichiarati:

Nome e cognome;

Data e luogo di nascita;

Domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e sede di appartenenza;

Possesso alla data del 31 dicembre 2023 la qualifica di vigile coordinatore, precisando di essere eventualmente personale specialista radioriparatore, oppure di vigile coordinatore AIB;

Non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;

Non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

La domanda dev'essere essere inoltrata entro le ore 24 di martedì 12 novembre e soltanto in via telematica con Spid o Cie nella sezione dedicata ai concorsi del sito ufficiale dei Vigili del Fuoco.

Come prepararsi al corso di formazione professionale per caposquadra dei Vigili del Fuoco

Il sistema di punteggio, valutato dalla commissione esaminatrice, è rigido: attribuiti 1,50 punti ad ogni anno di servizio nel ruolo di vigile del fuoco, 0,25 punti per ogni ciclo di 36 ore di corso di formazione frequentato, da 0,75 fino a 2 punti per i titoli di studio.

Sulla base della graduatoria accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti a concorso. Al termine del corso di formazione, c'è una prova con domande a risposta multipla che viene valutata in centesimi. Il minimo per l'idoneità è 60 punti.

Chi non si presenta è considerato rinunciatario. A parità di punteggio sono applicati i criteri di anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica. Nel caso di rinunce, i posti vengono attribuiti ai riservatari o si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura completa dei posti.