video suggerito

Concorso Inps per 7 posti a tempo indeterminato: dove inviare la domanda e requisiti L’INPS è alla ricerca di nuovi profili da inserire nel proprio organico nei ruoli del personale dirigenziale. Le domande possono essere presentate entro il 13 maggio. Le selezioni prevedono prove scritte, orali e la valutazione dei titoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il servizio nazionale di previdenza sociale (Inps) ha annunciato un nuovo concorso pubblica che ha l'obiettivo di reclutare 7 dirigenti con competenze nel campo dell’informatica a tempo indeterminato.

I vincitori potranno godere di un contratto a tempo indeterminato. Le domande possono essere presentate entro il 13 maggio.

Quanti posti ci sono e quali sono i profili ricercati

L’Istituto di Previdenza è dunque alla ricerca di sette figure che andranno a ricoprire il profilo di dirigente di seconda categoria con competenze informatiche, da inserire nei ruoli del personale dirigenziale dell’Inps, tramite Concorso pubblico, per titoli ed esami.

Leggi anche Concorso Agenzia delle entrate per 80 posti a tempo indeterminato: come fare domanda e requisiti

La sede di servizio è la Direzione Generale dell’Inps, situata in via Ciro il Grande 21, Roma.

Come compilare la domanda e dove inviarla

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile sul sito web inpa.gov.it, entro le 23:59 del 13 maggio 2024.

È giusto specificare che alle scadere di quel termine, il portale non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

Quali sono i requisiti necessari per candidarsi

La selezione è aperta a figure che possano determinati requisiti e conoscenze tecniche, soprattutto in materia di problem solving, pensiero sistemico, gestione dei processi, sviluppo dei collaboratori, promozione al cambiamento, decisione responsabile, orientamento al risultato e alla qualità del servizio, skill comunque descritte in materia dettagliata all’art.2 del bando di concorso.

Sono ammessi soprattutto coloro che possiedono titoli di laurea specifici, mentre i diplomi universitari che permettono la partecipazione alla selezione sono diversi: si va da quello in Fisica, passando per quello in Informatica e ancora Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria nucleare, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, fino a Matematica e Statistica.

Quali sono le prove da sostenere per partecipare al concorso

Oltre che nella valutazione dei titoli, la procedura si articola in due prove scritte e una prova orale.

Nell’eventualità in vengano presentate un numero di domande di partecipazione superiore a 700, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati della durata di un'ora consistente in 60 quesiti a risposta multipla, 15 volti alla verifica delle abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento, 15 diretti ad accertare il possesso delle competenze di cui all’articolo 2 del bando di selezione, 30 diretti ad accertare il possesso delle conoscenze nelle materie di cui all’ articolo 8, comma 2, del bando.

La prima prova è uno scritto a contenuto teorico e consiste nella redazione di un elaborato in materia di automazione dei processi amministrativi, e-Government, multicanalità e tecnologie innovative per la P.A., tecnologie per la sicurezza informatica, diritto all’accesso e diritto alla riservatezza dei dati, piattaforme di interoperabilità della PA, sistemi di Intelligenza Artificiale, metodologie di progettazione e sviluppo di servizi IT, progettazione di sistemi informativi, basi di dati e sistemi di business intelligence.

La seconda prova è invece uno scritto a contenuto pratico e di tipo in-basket e consiste nella risoluzione di casi concreti di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo attraverso la gestione di un certo numero di documenti, l’identificazione di problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività, motivando le decisioni prese.

La terza prova è invece un orale.

I candidati potranno ottenere un punteggio massimo di 372 punti: 72 punti verranno assegnati in base ai titoli presentati mentre 300 punti saranno assegnati alle prove d’esame. Ogni prova assegnerà un massimo di 100 punti.