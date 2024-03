Concorso esercito per 2000 VFI, bando online: i requisiti, i profili e come inviare la domanda È online il bando per il reclutamento nell’Esercito Italiano di ulteriori 2000 militari da incorporare nell’ambito del terzo blocco 2024. La domanda di partecipazione può essere presentata dal primo luglio ma solo online, attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il mistero della difesa ha indetto per il 2024 un bando di concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6200 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti in tre blocchi di incorporamento. Per candidarsi è ancora aperto il bando per il terzo blocco che mette a disposizione 2000 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal primo luglio 2024 al 30 luglio 2024. La domanda va presentata solo online attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Quanti posti ci sono e quali sono i profili richiesti

Il Bando di concorso per il reclutamento di militari in ferma prefissata iniziale nell'esercito mette a disposizione ancora 2000 posti per il terzo blocco. I candidati parteciperanno per 1.944 posti per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Fabbro”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Esploratore Equestre” e “Artigliere Equestre”.

I requisiti e i titoli di studio necessari

Per partecipare al concorso per VFI nell'esercito bisogna avere la cittadinanza italiana e aver compiuto il 18° anno di età ma non aver superato il 24° anno di età. Inoltre bisogna aver conseguito almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e non essere stati condannati o essere sotto processo per delitti non colposi.

Come fare domanda e dove inviarla

Le procedure delle domande di partecipazione per il reclutamento dei 2000 Vfi del terzo blocco 2024 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area “siti di interesse e approfondimenti”, pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on-line” opure collegandosi direttamente al sito “https://concorsi.difesa.it”. Per accedere al portale è necessario avere una identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), o la carta d’identità elettronica (CIE), o la carta nazionale dei servizi (CNS).

Quante e quali sono le prove

Il concorso non prevede prove scritte né orali ma solo una graduatoria in base ai titoli di studio, voti conseguiti ed eventuali brevetti militari a cui seguiranno le prove fisiche obbligatorie previa convocazione. Le prove saranno cronometrate e daranno punteggio ulteriore. Al fine di agevolare l’allenamento preventivo dei candidati, le modalità di esecuzione delle prove sono spiegate in appositi filmati, visualizzabili sul sito internet dell’Esercito o sul canale dell’Esercito sulla piattaforma Youtube.