Concorsi pubblici, il calendario dell'autunno 2024: 350mila assunzioni come obiettivo entro l'anno Continuano i concorsi del 2024 per arrivare all'obiettivo del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, di 350 mila assunzioni entro la fine dell'anno. Finora sono stati arruolate migliaia di nuovi addetti dal ministero dei Trasporti fino all'Agenzia delle Entrate.

A cura di Giovanni Turi

Tanti i concorsi ad autunno: dal ministero della Giustizia all'Inps

Il calendario del 2024 è pregno di concorsi per la Pubblica amministrazione. La macchina viaggia veloce ed è boom al posto fisso. Basta un confronto con il 2023, elaborato da Funzione Pubblica: in questi primi 8 mesi sono stati lanciati 13.274 bandi per 288.558 posti, ossia 2,7 volte (+176%) quelli aperti l'anno precedente. Si tratta di una buona fetta dell'obiettivo 350 mila assunzioni entro la fine dell'anno previste dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Quasi il doppio rispetto al 2023, che ne ha segnate 173 mila, in vista dei pensionamenti in arrivo nei prossimi anni. Finora, gli italiani registrati sul portale InPa sono 1,7 milioni in tutto e sono state già assunte migliaia di persone fra i diversi concorsi che si sono tenuti nella prima parte dell'anno. Restano ancora tanti i concorsi aperti, sia in autunno sia nel periodo successivo. Di seguito qualche esempio.

In scadenza a settembre il concorso per 1000 autisti al Ministero della Giustizia

Il ministero della Giustizia è alla ricerca di autisti. Il bando di concorso valuta 1.000 posti con contratto a tempo indeterminato in qualità di conducente di automezzi. Aperto da mercoledì 7 agosto, la possibilità di presentare domanda è mercoledì 25 settembre alle ore 12.

Online il bando di concorso per la Banca d'Italia

Banca d'Italia ha aperto cinque posizioni come assistente con orientamento economico da assumere con contratto a tempo indeterminato per la sua filiale di Bolzano. La scadenza per inviare la propria candidatura, esclusivamente sul sito internet dell'istituto, è giovedì 26 settembre alle ore 16.

I concorsi pubblici di Azienda Zero

Azienda Zero ha indetto centinaia di posizioni in tutta Italia, tra cui dirigente medico, collaboratore tecnico professionale, tecnico sanitario di radiologia medica e ostetricia, gran parte delle quali con contratto a tempo indeterminato. Le scadenze per candidarsi sono nell'arco della seconda metà di settembre.

Assunzioni Città metropolitana di Milano per 21 posti tra funzionari e istruttori

La Città metropolitana di Milano è alla ricerca di 21 funzionari e istruttori a tempo pieno e indeterminato. Si parla di posizioni nell'ambito dell'informatica e statistica, dell'orientamento al lavoro, della mediazione culturale e dei servizi per il lavoro. La scadenza per presentare la domanda è venerdì 13 settembre alle ore 23:59.

Bando di concorso Città metropolitana di Torino per 38 figure professionali

La Città metropolitana di Torino sta cercando 38 nuove figure professionali da inserire con contratto a tempo indeterminato. Vanno dall'agente di polizia locale al perito termotecnico e/o elettrotecnico, passando dall'architetto, dal geometra e dall'istruttore amministrativo o contabile. I bandi di concorso scadono lunedì 23 settembre. Quello per i 15 posti da geometra hanno avuto una proroga fino a lunedì 30 settembre.

Assunzioni al Comune di Brescia per 16 posti da funzionario tecnico

Il Comune di Brescia offre 16 posti da funzionario tecnico con un contratto a tempo determinato dalla durata di due anni. Il termine per presentare la domanda è lunedì 23 settembre.

I bandi di concorso dell'INPS in arrivo in autunno per oltre 1500 assunzioni

A breve, entro l'autunno, l'Inps pubblicherà i primi bandi per reclutare 1.144 assistenti ai servizi, 582 assistenti informatici e 30 assistenti tecnici. Sono oltre 1.700 posizioni in area B con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ancora non sono stati pubblicati i bandi, ma resta molta attesa visto che saranno aperti ai diplomati e che l'istituto non indice un concorso da oltre 10 anni.