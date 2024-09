video suggerito

Concorsi INPS 2024: bandi per 2.500 assunzioni in arrivo. Le posizioni aperte e le regioni interessate Nell'ultimo trimestre dell'anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale bandirà concorsi pubblici per l'inserimento di oltre 2.500 unità di personale, tra cui ispettori di vigilanza, funzionari amministrativi e altri profili. Quali sono le posizioni aperte e in quali regioni ci saranno le assunzioni.

A cura di Biagio Chiariello

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si appresta a bandire concorsi pubblici per l'inserimento di oltre 2.500 unità di personale con diverse qualifiche.

I bandi usciranno entro dicembre 2024 e prevedono l’inserimento di varie figure, tra cui ispettori di vigilanza, funzionari amministrativi e altri profili, fa sapere lo stesso istituto previdenziale in una nota.

In particolare, con riferimento alle figure con qualifica non dirigenziale, l'INPS è autorizzato a bandire procedure concorsuali anche per effetto di specifiche disposizioni di legge. Va comunque specificato che si tratta solo di alcuni dei concorsi previsti secondo il calendario dell’autunno 2024 dei bandi.

Le figure professionali richieste per i concorsi INPS

L'INPS ha comunicato che nell’ultimo trimestre 2024 verranno pubblicati nuovi concorsi pubblici per l’inserimento di oltre 2.500 figure con diverse qualifiche su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, usciranno nuovi bandi di concorso per occupare le seguenti posizioni:

403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale Ispettore di vigilanza;

da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale Ispettore di vigilanza; 1.069 medici di primo livello per l’assolvimento delle funzioni medico-legali;

di primo livello per l’assolvimento delle funzioni medico-legali; 920 unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari sanitari;

da inquadrare nell'area dei Funzionari sanitari; 142 unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari amministrativi;

da inquadrare nell'area dei Funzionari amministrativi; 781 figure professionali delle aree psicologiche e sociali;

delle aree psicologiche e sociali; 15 dirigenti di livello non generale;

di livello non generale; 16 professionisti legali.

Non sarà comunque il solo concorso pubblico: qualche giorno fa è stato anticipato che l'INPS assumerà 1.144 assistenti ai servizi; 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici.

Per tutte queste posizioni sarà sufficiente possedere un diploma di scuola superiore: i vincitori verranno inseriti nell'Area B con contratti a tempo indeterminato, senza alcun vincolo d’età.

Concorsi INPS 2024, le regioni interessate

Le nuove assunzioni fanno parte di un piano strategico di rinnovamento dell’istituto, il cui obiettivo principale è colmare alcune lacune organizzative dovute alle numerose uscite per pensionamento degli ultimi anni, oltre che garantire una maggiore efficienza e a migliorare il servizio rivolto ai cittadini.

I concorsi e le assunzioni INPS riguarderanno prioritariamente le aree in cui vi è maggiore carenza di personale, ossia le seguenti regioni:

Lombardia (DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese);

(DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese); Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia);

(Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia); Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);

(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli); Trentino-Alto Adige (Trento);

(Trento); Valle d’Aosta (Aosta);

(Aosta); Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza).