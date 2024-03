Concorsi in scadenza a marzo 2024: tutti i bandi attivi Tra oggi e il 29 marzo sono diversi i concorsi che offrono interessanti opportunità di lavoro nel settore pubblico. Ecco quali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Il mese di marzo 2024 offrirà non poche opportunità di lavoro nel settore pubblico. Per chi volesse cercare un impiego nella pubblica amministrazione, ma anche nelle Università, nella sanità e nelle forze dell'ordine ecco un elenco dettagliato e aggiornato dei concorsi pubblici in scadenza nel mese corrente. Spiccano, in particolare, i 61 posti a Palermo e i 104 in Sardegna in ambito sanitario. Per poter partecipare ai bandi è fondamentale inviare entro da data della scadenza stabilita.

Concorso polizia locale Torino per 15 posti

La Città Metropolitana di Torino ha bandito un nuovo concorso per Agenti di Polizia Locale. In particolare il profilo professionale richiesto è quello di Agente del Nucleo Operativo di Polizia Faunistica, mansione per la quale è previsto un contratto a tempo indeterminato. I posti disponibili sono 15 e i candidati devono essere in possesso di un diploma. È possibile partecipare entro il 21 marzo 2024, quindi gli interessati faranno bene ad affrettarsi. Maggiori informazioni a questo link.

Bando per 25 posti da infermiere a Milano

L'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ha bandito il concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti di infermiere – infermiere di famiglia e di comunità – area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e a tempo pieno. La scadenza, anche in questo caso, è quella del 21 marzo. Info.

A Reggio Emilia 19 posti a tempo indeterminato per servizi educativi

Il Comune di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 19 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Reti Educative – specializzazione Insegnante, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. I 19 nuovi Funzionari Reti Educative saranno impiegati nei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Reggio Emilia, coerentemente con il progetto educativo 0-6 "Reggio Children-Loris Malaguzzi Centre". La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 22 marzo 2024. Maggiori info qui.

Palermo, 61 posti all'ASP

L’Azienda Sanitaria Provincia di Palermo ha bandito nuovi concorsi per un numero complessivo di 61 posti per vari profili (periti chimici, fisioterapisti, dietisti, tecnici di vario tipo, geometri, ecc.). Per partecipare c’è bisogno della laurea o di un diploma in base al profilo considerato e inviare la domanda entro il 24 Marzo 2024. Qui informazioni più dettagliate.

Concorso Ares Sardegna per 104 assunzioni

Nuove importanti opportunità di lavoro in Sardegna, dove è stato bandito il Concorso ARES Sardegna 2024 per l’assunzione di 104 candidati a tempo indeterminato, in vari profili sanitari e tecnici. Per partecipare sono richiesti un diploma o una laurea, e si potrà inoltrare la domanda di partecipazione entro il 25 Marzo 2024. A questo link per saperne di più.

Umbria, 18 posti con il concorso ARPAL

È stato bandito un nuovo Concorso ARPAL Umbria per istruttori contabili e operatori del mercato del lavoro: 18 i posti messi a disposizione complessivamente per diplomati. Scadenza il 25 marzo. Maggiori info qui.

Roma Tre, 19 posizioni in tre concorsi

L’Università Roma Tre ha annunciato l’apertura di tre distinti concorsi per il 2024, con lo scopo di reclutare personale per un totale di 19 posizioni lavorative disponibili. I concorsi sono indirizzati alla selezione di Tecnologi, Funzionari e Collaboratori per impieghi sia a tempo determinato che indeterminato, all’interno dei vari Dipartimenti dell’Università Roma Tre. I candidati interessati a partecipare a queste selezioni pubbliche hanno tempo fino al 29 marzo 2024 per presentare la loro domanda di ammissione. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi ai seguenti link: funzionari amministrativi, collaboratori amministrativi.